Ett humoristiskt slag i magen

Det kommer fler och fler bra ungdomsserier på Netflix just nu. Serier som slår underifrån och tar upp högaktuella frågor i dagens USA. Frågor som även rör oss här i Sverige. Som klass, etnicitet och social och ekonomisk ojämlikhet. Nyligen släpptes en ny serie i denna genre. En serie som är

en del av en ny våg, men som också står helt för sig själv: On my block.

Det finns många ytliga, taffliga tv-serier för vita medelklasstonåringar om vita medelklasstonåringar. Serier som mest handlar om vem som ska få ihop det med vem och där alla roller redan är spelade så pass många gånger förut att replikerna känns meningslösa. Netflix nya serie On my block, som släpptes den 16 mars, är något helt annat. Den knockar mig med sin brutala charm. Från början till slut. Att se den är som att dimpa rakt ned i verkligheten i ett fattigt förortsområde i dagens Los Angeles. Ett område där allting kan hända. Ofta inte på ett bra sätt.

On my block är skapad av Lauren Iungerich, Eddie Gonzalez och Jeremy Haft och kretsar kring fyra ungdomar just som de ska till att börja i högstadiet. Enkelt uttryckt rör det sig om en dramakomedi. Men On my block är så mycket mer än så. Den är en hisnande resa som hela tiden tar oväntade vändningar. Den utspelar sig i ett utsatt område i änglarnas stad. Ett område där det bor så kallade ”underrepresenterade grupper”. Främst latinamerikaner och afroamerikaner.

I detta området, detta kvarter, försöker de fyra huvudpersonerna att växa upp utan att såra varandras känslor och utan att bli dödade. De är helt vanliga ungdomar med stora och små problem som försöker hantera sin omgivning på bästa sätt. Även när omgivningen är som ett svart hål av skräck.

Min absoluta favorit är kantiga, viljestarka, begåvade Monse, briljant spelad av Sierra Capri. Monse har talang för det skrivna ordet och växer upp med en omtänksam, men nästan alltid frånvarande, lastbilschaufför till pappa, som för det mesta tvingas ta långkörningar för att få ihop ekonomin.

Sedan är det ganska jämt skägg mellan de tre andra huvudpersonerna.

Vi har lille Ruby – kaxigt spelad av Jason Genao – som kan snacka omkull nästan vem som helst och som känner stort och inte är rädd för att vara dramatisk när han tycker att det behövs.

Vi har också Brett Greys älskvärde Jamal som gör allt för att få sina fotbollsälskande föräldrar att tro att han fortfarande är med i laget, trots att han är livrädd för allt vad amerikansk fotboll heter och tror att han kommer att dö en för tidig död om han tvingas spela. Vilket naturligtvis är en ganska korrekt uppfattning eftersom hjärnskador är vanliga inom den brutala idrotten.

Sist men inte minst har vi Cesar – varsamt spelad av Diego Tineco – killen vars storebrorsa är Oscar ”Spooky” Diaz – spelad av Julio Macias med ett exakt mått av avmätt våldsamhet under ytan – gängledare för det lokala och livsfarliga gänget Santos. Ett gäng som även Cesar tvingas vara en del av, trots att han är en mjuk kille som helst av allt vill bli arkitekt.

On my block handlar om etnicitet, klass och möjligheter i dagens USA. Den väver samman det helt vanliga vardagliga tonårslivet – fullt av små triviala problem, med den ständigt närvarande brottsligheten och hotet om våld som lurar i varje ögonblick.

När polisen kör förbi är det inte en trygghet utan en anledning till att gå lite lugnare och se extra harmlös ut. Samtidigt kan polisen vara en schysst kille som vill hjälpa en fixa problemet med flickvännen.

Ingenting är svartvitt. On my block vågar visa alla sidor. Både gemenskapen i kvarteret, och den underliggande skräcken. Den visar också vilket enormt mod det kan finnas i ett tonårshjärta, kanske ett vettlöst mod, men ett värdigt och storartat.

Alla i kvarteret påverkas av Santos. De känner både vördnad och avsky inför dem. De är ju brottslingar som närsomhelst kan misshandla eller döda någon med berått mod. Men de är också kvarterets beskyddare. Serieskaparna dömer ingen, de visar bara en verklighet, så som den faktiskt kan se ut. En verklighet som troligtvis är skrämmande lik den verklighet som många ungdomar av latinamerikanskt eller afroamerikanskt ursprung lever i i dagens USA.

Husen är slitna. Vardagsrumssofforna är nedsuttna. Inredning är ett mischmasch, ett gytter av saker som sammantaget inte har något vidare stort ekonomiskt värde. Men som utgör ett hem. En trygghet i en otrygg värld. Väggar som kulor kanske inte kan tränga igenom.

Ingenting är tillrättalagt. Fattigdomen finns om hörnet, men även gemenskapen och humorn. När det hörs skottlossning i närheten tävlar de fyra vännerna om vem som känner igen vilket vapen det är som avfyras.

Bortsett från allt annat visar On my block någonting väldigt allmängiltigt: hur vi anpassar oss efter den situation vi föds in i. Även om det är en så rå verklighet att ingen borde behöva leva i i den. Bakom överlevnadshumorn lurar hela tiden kaoset, avgrunden. Är det någon som ska bli misshandlad idag? Våldtagen? Dödad?

Den visar också den ofantliga kärleken i vänskap. De fyra månar om varandra. Förlåter varandra när de betett sig risigt. Vill det bästa för de andra tre. Så fantiserar Monse, Jamal och Ruby om hur de snabbt ska få ihop pengar för att få loss Cesar ur Santos, få honom bort från kvarteret, bort från området, bort från stan. Så att han kan få tid och chans att utvecklas till sin fulla potential. Så att hans liv inte ska vara över, innan det ens har börjat.

Det pratas fort och mycket i On my block. Nervositeten finns alltid där. Stressen att hinna få sagt det man ska säga innan det händer någonting.

Det rör sig om en ganska unik serie. En serie som har självförtroendet hos den som vet vad det handlar om att växa upp i den miljö som huvudpersonerna lever i. Så har On my block också redan hunnit vinna stor respekt och uppskattning hos både tittare och kritiker.

Själv tycker jag så mycket om Monse, Ruby, Jamal och Cesar när serien närmar sig slutet, att det faktiska slutet i sista avsnittet är som ett slag i magen. På mer än ett sätt. Nu är det bara att hoppas på en uppföljning. Det är den så jäkla värd.

Emma Lundström

On My Block

Skapad av: Lauren Iungerich, Jeremy Haft, Eddie Gonzalez

Medverkande: Ronni Hawk, Brett Gray, Jessica Garcia, Diego Tinoco, Sierra Capri, Jason Genao

Visas på Netflix