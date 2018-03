Sydafrika: Polisen blockerar utredningen av mordet på Bazooka

► Sikhosiphi Bazooka Rhadebe mördades i sitt hem 2016

► Människorättskämpens mördare går ännu fria

► ”Nationella åklagarmyndigheten måste agera”

Det har gått två år sedan den sydafrikanske människorättskämpen Sikhosiphi Bazooka Rhadebe mördades i sitt hem i Mbizana i Pondoland på Sydafrikas vilda kust. Som vi tidigare har berättat här i Internationalen var han en ledande person i Amadiba Crisis Committee, ACC – organisationen som samlar motståndet mot en titangruva i Pondoland. En gruva som skulle vara förödande för både människor och natur.

Sedan mordet på Sikhosiphi Bazooka Rhadebe har ACC kämpat för att få en rättvis rättsprocess och för att de verkligt ansvariga för mordet ska ställas till svars, inte bara utförarna. Men det har visat sig vara i det närmaste omöjligt. Korruptionen inom polisväsende och rättsväsende är utbredd i Sydafrika och det är med största sannolikhet mycket mäktiga krafter som ligger bakom mordet. Gruvförespråkarna har upprepade gånger visat att de inte skyr några medel för att få till stånd en gruva i området.

På tvåårsdagen av mordet, 22 mars, gick ACC tillsammans med Rhadebes familj ut med ett pressmeddelande. Där berättar de att deras advokater har skickat ett brev till den nationella åklagarmyndigheten, NPA, med krav på att myndigheten ska ingripa i mordutredningen, som de menar blockeras av den lokala avdelningen av specialpolisen Hawks.

Brevet riktar sig till NPA:s chef, Shaun Abrahams, och där beskrivs hur specialpolisen under två års tid har vägrat att på allvar utreda mordet. ACC och Rhadebes familj menar att det är dags för NPA att ta ansvar: “Bazooka dog för vår rätt att säga nej till gruvbrytning på våra förfäders mark.”

Dick Forslund från Alternative Information and Development Centre, AIDC – som samarbetar med ACC – har skrivit en rapport om den blockerade mordutredningen. Han berättar att NPA svarade omedelbart på brevet från ACC och Rhadebes familj. Han tror att det beror på presidentbytet: Cyril Ramaphosa vill visa att han inte är av samma skrot och korn som den genomkorrupte och brottsanklagade Jacob Zuma.

– Det är lite av en ny politisk situation och vi hoppas att vi kan dra nytta av det. Ramaphosas politik är: ”Samma nyliberala och exportinriktade ekonomiska politik, men med mindre korruption”, säger han och förklarar att folk vill behålla sina jobb, också på åklagarmyndigheten:

– Det har funnits folk som har velat göra sitt jobb också tidigare. Nu kan de kanske komma fram och göra vad de ska som åklagare, polisutredare och statstjänare. Till exempel blev det plötsligt nio åtal mot en polisgeneral och åtta andra poliser för en av de mordiska incidenterna som föregick massakern i Marikana 16 augusti 2012: attacken 13 augusti med chockgranater och tårgas mot strejkande arbetare som ledde till sex döda, varav tre poliser.

Men han är inte säker på att ljusningen på rättsfronten håller i sig:

– Vi ska se hur länge det varar. Ruttnaden sitter djupt i statsapparaten och naturligtvis historiskt i de multinationella företagen. ANC är mer eller mindre uppätet av kallbrand. I KwaZulu-Natal mördar “politikerna” varandra.

Sikhosiphi Bazooka Rhadebe sköts med flera skott utanför sitt hem. Mördarna kom dit i en stulen bil. De hävdade att de var poliser och att Bazooka Rhadebe skulle följa med dem. Men han hade många års erfarenhet av motståndskamp, visste bättre och kämpade emot. Han hade även varnat sina medkämpar att aldrig låta sig kidnappas, utan hellre dödas på plats, för att det inte ska råda några tvivel om att det är fråga om mord.

Specialpolisen Hawks avdelning i Östra kap tog omedelbart över utredningen och ACC beskriver hur problemen började med en gång. Bland annat hur polisen försökte hindra familjen Rhadebes kriminaltekniska experter från att delta under obduktionen och hur den stulna bilen återlämnades till sina ägare redan 30 mars, innan den undersökts av ballistiska experter.

Rhadebes familj och ACC beslutade sig ganska snart för att försöka få till stånd en privat utredning. Via AIDC fick de kontakt med The Raith Foundation som påbörjade en utredning i september 2016. Mycket snart framkom det att fallet hade kunnat lösas för länge sedan, om det hade funnits en vilja till det inom specialpolisen.

Samtidigt fortsätter Amadiba Crisis Committee och Sikhosiphi Bazooka Rhadebes efterföljare att kämpa mot en titangruva i Pondoland. Just nu pågår en namninsamling på Change.org och hoppet är att organisationen ska få in en miljon namn innan 23 april. Då ska deras ärende upp i Högsta domstolen i Pretoria och de vill se ett beslut som ger lokalsamhällen rätt att säga nej till gruvbrytning på deras marker.

Emma Lundström