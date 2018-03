Sophämtarna fälls i AD för ”olovlig stridsåtgärd”

De 49 sophämtarna i Stockholm gjorde sig skyldiga till en olovlig stridsåtgärd när de stannade hemma från jobbet under en konflikt med arbetsgivaren i somras. Det menar Arbetsdomstolen (AD), vars dom i det uppmärksammade fallet föll i onsdags.

Bakgrunden är den tvist som utspelade sig på renhållningsföretaget Reno Norden i juli 2017. Reno Norden försökte då tvinga de anställda att påbörja en nyckelinventering, trots att fackföreningen Transport slagit fast att uppgiften inte ingick i deras arbetsuppgifter. Sophämtarna vägrade utföra inventeringen och den 6 juli hölls överläggningar som slutade med att de anställda tömde sina skåp och gick hem.

Företaget stämde sophämtarna inför AD och hävdade att de strejkade vilt. Sophämtarna och Transport upplevde det däremot som att de anställda hade blivit avskedade vid mötet den 6 juli. Därför var det aldrig fråga om en olovlig stridsåtgärd. Att drygt 30 sopgubbar sjukanmälde sig den 7 juli eller någon av dagarna därpå betraktar AD också som en olovlig stridsåtgärd. Det var också rätt av arbetsgivaren att begära in sjukintyg redan från dag ett, enligt domen.

Däremot går domstolen på Transports och LO-TCO Rättsskydds linje när det handlar om uppsägningar. De sopgubbar som sade upp sig veckan efter att tvisten startade gjorde det inte ”som ett led i stridsåtgärden”, skriver Arbets­domstolen.

Bolaget hade stämt var och en av renhållningsarbetarna på 5 000 kronor, men AD sänker skadeståndet till runt 3000 kronor per person.

– Ja, vi förlorar målet. Men i och med att domstolen har sänkt skadestånden står det klart att företagets beskrivning av händelserna inte stämmer helt, säger Joakim Guttman, central ombudsman på Transport, till tidningen Transportarbetaren.

Men sophämtarna ska dessutom, tillsammans med Transport, betala motpartens rättegångskostnader. För facket blir det cirka 238 000 kronor plus ränta. Arbetstagarnas del landar på 5 693 kronor per person. Arbetsdomstolens avgörande går inte att överklaga.

Per Leander