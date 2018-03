Militären tar över ”säkerheten” i Rio

► ”Säkerhet” innebär kraftigt beväpnad militär i kåkstäderna

► Ett försök att flytta fokus från regeringens stora problem

Den brasilianska kupp-presidenten Michel Temer har beordrat armén att ta över ansvaret för säkerheten i Rio de Janeiro. Beslutet kom efter en rad massmedialt uppmärksammade våldshandlingar, inte minst under den nyss avslutade karnevalen.

Som vanligt tolkas ”säkerhet” som närvaron av kraftigt beväpnad polis eller militär i kåkstäderna (favelorna) eftersom det är där, per definition, som kriminella håller till. Och som vanligt är det vanliga människor som får sitta emellan.

Delstaten och staden Rio de Janeiro har styrts av Temers eget parti MDB (tidigare PMDB) under en längre tid och den politiska och ekonomiska krisen avspeglas kanske bäst genom att flera tidigare delstatsguvernörer, borgmästare och fullmäktigeledamöter sitter fängslade för omfattande korruption.

Redan inför fotbolls VM i Brasilien 2014 skickades militär in i ett stort antal favelor som ofta plågas av våldsamma strider mellan olika kriminella gäng. (Sakkunskapen säger att ett av dessa gäng är särskilt lätt att känna igen eftersom de är bäst beväpnade och bär uniform…) Då var det arbetarpartiets (PT) ledare Lula som var president och såväl den federala regeringen, som de PT-stödda PMDB-adminstrationerna i delstaten och staden Rio, utlovade stora investeringar i de utsatta områdena. Av detta blev det lite eller ingenting alls och när militären drogs tillbaka (efter OS i Rio 2016) hade situationen snarast förvärrats.

Poliskåren i Rio är ökänd för sin korruption och sitt samarbete med olika kriminella gäng, inklusive den omfattande vapenhandeln och narkotikatrafiken. Samtidigt är många av gängen knutna som ”miliser” till olika ekonomiska intressen med direkt koppling till den politiska ledningen i delstaten och städerna.

2008 tillsattes en särskild utredningskommission i delstatsparlamentet för att kartlägga kontakterna mellan miliser och olika politiker. Kommissionen leddes av Marcello Freixo från det socialistiska partiet PSOL och ledde bland annat till att en delstatsledamot uteslöts. Freixo själv utsattes för en rad mordhot och levde periodvis i exil.

För oppositionen är det uppenbart att åtgärden att sätta in militär har lite med möjligheten att ”återupprätta säkerheten” att göra men mycket med att flytta uppmärksamheten från regeringens stora problem med att få igenom sin impopulära ”pensionsreform” (inom citationstecken eftersom det snarare handlar om att avskaffa pensionerna).

Med fokus på kriminalitet och ”hårdare tag” förflyttar sig Temer till det område som varit den extremreaktionäre och militärdiktaturhyllande Jair Bolsonaros hemmaplan. Bolsonaro, som i alla opinionsundersökningar ligger tvåa efter före detta presidenten Lula, höll ett tal nyligen inför jublande storföretagare där han rekommenderade polis och militär att beskjuta favelorna med kulsprutor från helikoptrar.

Samtidigt visar faktiskt statistiken att antalet våldsbrott (som dock är förfärande många i såväl Rio som i landet i övrigt) minskar. Omkring 60 000 människor mördas varje år i Brasilien. (27 per 100 000 invånare). Som jämförelse mördas i Sverige circa 100 personer per år vilket ger ca 1 per 100 000 invånare.

Rio ligger under det brasilianska genomsnittet med ca 20 mord per 100 000.

Tesen om att alla knarkbaroner finns i favelorna demaskerades tydligt den gångna veckan då en sedan länge efterspanad ledare för en av de största ligorna sköts av polis i delstaten Ceara. Han bodde ståndsmässigt i en burgen stadsdel och frotterade sig med den ekonomiska eliten som naturligtvis ”inte hade en aaaaaaning om” hans verkliga sysselsättning.

Göran Kärrman

BAKGRUND

Marcello Freixo från det socialistiska partiet PSOL har blivit mordhotad och har tvingats att leva gömd under perioder. Han ledde tidigare en kommission som utredde sambanden mellan poliskåren i Rio och beväpnade kriminella gäng, så kallade ”miliser”. Marcelo Freixo utgjorde för övrigt förebilden till en karaktär i filmen Guds stad 2.