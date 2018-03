En fantastisk kvinna i Hollywood

Oscars-statyetten för bästa icke-engelskspråkiga film gick välförtjänt till den chilenska fimen En fantastisk kvinna. En film som alla, framför allt alla män, borde se tycker Alex Fuentes.

Oscarsgala 2018, för 90:e gången i rad. Det har sagts tidigare; den feministiska #MeToo-rörelsen finns i allra högsta grad närvarande i denna Hollywoods Oscarsceremoni. Kända nominerade skådespelare som Meryl Streep och regissörer har avlöst varandra i strålkastarljuset. Ett påtagligt inslag i år är bidragens mångfald … I denna kontext hade den chilenska filmen i genre drama, Una mujer fantástica (En fantastisk kvinna), nominerats till en Oscar som bästa icke-engelskspråkiga film och kan ses som en symbol för just mångfald. Filmen belönades med Bästa manus under Berlins Filmfestival 2017 och sedan även med Goyapriset som bästa spanskspråkiga film i Spanien och vann slutligen en Oscar. I Una mujer fantástica finner man onekligen konstnärliga scener som utspelar sig runt omkring i staden Santiago i Chile. Huvudpersonen i filmen är Marina (Daniela Vega), en kvinna som arbetar som servitris och drömmer om att bli sångerska. Marina har en mycket kärleksfull relation med Orlando, en äldre medelklassman. På en restaurang överraskar Orlando henne med en present; om tio dagar ska de resa utomlands.

Under natten dör dock Orlando av en plötslig hjärtinfarkt och ett inferno uppenbarar sig för Marina. Det är Marina som tar mannen till sjukhuset där han även dör så småningom och det är också hon som berättar för Orlandos familj att han har gått bort. Familjen går i tak och får ett raseriutbrott när Marina försöker vara med och sörja sin älskare. Såväl Orlandos före detta fru som mannens vuxna son och släktingar börjar trakassera Marina och hon tvingas kämpa för sin rätt att vara den hon är. Marina är en transperson i Chiles katolska machokultur vilket är synonymt med att tvingas genomlida helvetets alla kval.

Den chilenske regissören Sebastián Lelio lyckas gestalta en fabulös människa som vägrar ge vika för fruktansvärda förtryckarmekanismer och rädslan för det okända. ”Vi transsexuella är marginella varelser. Man lider mycket i övergången. Och den smärtan gör oss starka”, sa nyligen Daniela Vega.

Filmen hade premiär för cirka en månad sedan och visas fortfarande på biografer. Alla borde se den, framförallt alla män.

Alex Fuentes

FILM

En Fantastisk kvinna

Regi:

Sebastián Lelio

Med Daniela Vega som Marina.

Visas på SF och ZITA.