Zumas sista dagar vid makten

► Presidenten har blivit en belastning för ANC

► Kan tvingas avgå genom misstroendevotum

► ANC-ledaren Cyril Ramaphosa trolig efterträdare

Hela Sydafrika håller andan just nu. Det är politisk kris i landet. Risk för mardrömsscenario. Alla talar om det som har kommit att kallas för Zexit och den stora frågan är: vad ska hända med Jacob Zuma? Kommer han att avgå självmant, eller kommer han att tvingas bort från presidentposten?

Den korruptionssanklagade Zuma tillträdde 2009. Förra året rensade han ut politiska motståndare ur parlamentet. Hans popularitet har minskat kraftigt på senare år och han borde ha varit ersatt för länge sedan. Istället har han krampaktigt lyckats hålla sig kvar vid makten, framförallt för att undvika ett stort antal åtal. Han har kunnat göra det därför att så pass många människors politiska liv och välstånd hänger på honom.

Men nu kan Zumas tid vara förbi på allvar. Under ett krismöte i Pretoria i måndags beslutade ANC:s organisationskommitté/verkställande utskott att återkalla Zuma från presidentposten och kräva hans avgång. Beslutet kom efter fem dagars misslyckade förhandlingar mellan Zuma och vicepresident Cyril Ramaphosa, som valdes till ledare för ANC i december förra året.

Efter mötet fick Zuma ett ultimatum: avgå självmant eller bli tvingad. Som den obstinate man han är vägrade Zuma och krävde istället tre månaders uppsägningstid, vilket kan komma att innebära att ANC tvingas genomföra ett misstroendevotum i parlamentet för att få bort honom från presidentposten omedelbart.

Zuma vill troligen försäkra sig om att han inte kommer att åtalas för alla brott han har gjort sig skyldig till. Enligt rapporten Betrayal of the promise: how South Africa is being kidnapped – som publicerades förra året av nio experter från landets fyra ledande universitet – är Sydafrika utsatt för en tyst statskupp och styrs numera av familjen Zuma och en grupp affärsmän – särskilt den indiska Guptafamiljen. I samband med att rapporten släpptes larmade också Sydafrikas kyrkliga råd om att landet är på väg att bli en maffiastat.

Därför är det inte särskilt häpnadsväckande att Zuma har en omfattande rättegång som väntar på honom. Den innehåller minst 703 åtalspunkter med allt från mord till våldtäkter. Om Zuma förlorar presidentposten förlorar han också sin immunitet.

Enligt den sydafrikanska tidningen Daily Maverick kan det också vara så att Zuma kräver att de olagliga och icke-konstitutionella kärnkraftsavtalen – som hans regering har ingått med ryska Rosatom – måste klubbas igenom för att han ska gå med på att avgå. Något som han kan få svårt att få gehör för, särskilt som Cyril Ramaphosa, under toppmötet i Davos den 25 januari, sade att kärnkraft inte är något som Sydafrika kommer att satsa på.

Om Zuma avgår självmant är det Ramaphosa som enligt konstitutionen ska efterträda honom i egenskap av nuvarande ANC-ledare och vicepresident. Om Zuma vägrar att avgå och avsätts genom ett misstroendevotum, träder parlamentets talman, Baleka Mbete, in som interimspresident under tiden det tar att välja en ny president. Även med ett sådant scenario blir det med största sannolikhet Ramaphosa som tar över.

Den före detta fackföreningsledaren och affärsmannen Ramaphosa lämnade politiken i slutet av 1990-talet och gjorde comeback som vicepresident 2012. Däremellan hade han tjänat ihop en förmögenhet i olika styrelserum inom näringslivet. Idag är han en av de rikaste människorna i Sydafrika.

Ramaphosa har själv gjort sig skyldig till en hel del skumma affärer och kritiseras fortfarande hårt för sitt agerande när han satt i styrelsen för gruvbolaget Lonmin och mer eller mindre gav klartecken för massakern på strejkande gruvarbetare i Marikana i augusti 2012.

ANC vill att Zuma ska försvinna från den politiska arenan så fort som möjligt så att partiet kan omgruppera sig inför valet i början av nästa år. Den brottsanklagade presidenten har varit en enorm belastning för partiet som har förlorat mycket stöd och i valet 2019 kommer att bli tvunget att kämpa för att behålla den egna majoriteten i parlamentet.

Trotsar Zuma partiets beslut om återkallande från presidentposten, kan han också bli föremål för en riksrättsprocess.

Före klockan tio i tisdags skulle parlamentets talman, Baleka Mbete, även ta ställning till den begäran om upplösning av parlamentet som en koalition av oppositionspartier lämnade in under måndagen. Att döma av det som hittills har rapporterats i sydafrikanska medier har hon inte fattat något sådant beslut, vilket innebär att partierna kommer att vända sig till domstolarna för att driva frågan vidare.

Emma Lundström

