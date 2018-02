Rasismen är pistolskott i Macerata

► Sex människor skjutna på grund av sin hudfärg

► Det rasistiska hatet flödar i italienska valdebatten

► Lega Nord utnyttjar våldsspiralen i sin valkampanj

I lördags skedde ett rasistiskt våldsdåd i Italien. Under två timmar körde en man runt i en svart Alfa Romeo och sköt mot afrikanska migranter i staden Macerata på Italiens östkust. Macerata ligger drygt 20 mil nordöst om Rom, nära Ancona, och har många invånare med bakgrund i olika afrikanska länder. Enligt italienska RAI skadades sex personer från Nigeria, Ghana, Gambia och Mali av skotten. Fem män och en kvinna. En av dem fick livshotande skador.

När polisen grep mannen som misstänks för brottet, 28-årige Luca Traini, hade denne en italiensk flagga virad om halsen, gjorde fascisthälsningen och skrek ”leve Italien” framför en staty till minne av stupade italienska soldater. I hans hem fann man nazistisk litteratur, bland annat Mein Kampf. Där fanns också en flagga med ett keltiskt kors, en symbol som är vanligt i vit makt-miljöer.

Enligt uppgifter ska Traini ha varit kandidat för det högerpopulistiska partiet Lega Nord i lokalvalen i den närliggande staden Corridonia förra året, dock utan att bli invald.

Bekanta till Traini har uppgett att han även har haft kontakt med de nyfascistiska partierna Forza Nuova och CasaPound.

Enligt italienska medier kan våldsdådet vara Luca Trainis reaktion på ett mord som har skett nyligen i Macerata; styckmordet på 18-åriga Pamela Mastropietro. En nigeriansk man sitter häktad för brottet och Traini ska ha skjutit på människor i närheten av platsen där kvinnans kropp återfanns i två resväskor.

En nära släkting till Pamela Mastropietro säger till Rai News att Trainis handlingar inte kan rättfärdigas under några omständigheter: ”Vi kan inte bekämpa barbari med mer barbari. Det här landet har fått nog – men sådana reaktioner kan aldrig rättfärdigas.”

Maceratas borgmästare, Romano Carancini, har gått ut och sagt att befolkningen i staden måste enas mot hatet.

Den 4 mars är det val i Italien och de främlingsfientliga och öppet rasistiska tongångarna är starka. Hundratusentals migranter har fastnat i Italien de senaste åren efter att ha korsat Medelhavet i människosmugglarnas båtar och mordet på Pamela Mastropietro används som slagträ i debatten av politiker som förespråkar totalstopp för invandring.

Även om Lega Nord har tagit avstånd från skotten i Macerata, och även om partiledaren, Matteo Salvini, har sagt att våld aldrig är lösningen och alltid måste fördömas, så har han också sagt att liknande våldsamma handlingar är en direkt följd av massinvandring, och alltså kan stoppas genom att invandringen stoppas. Han menar att immigrationen är bortom kontroll och anklagar – i ett inlägg på Facebook – den italienska vänstern för att ha blod på sina händer. Troligtvis syftar han på mitten-vänsterregeringskoalitionen.

Matteo Salvini vill omgående deportera 150 000 migranter om hans parti vinner kontroll över parlamentet den 4 mars. Hans bundsförvant, den tidigare premiärministern Silvio Berlusconi, gick efter skotten i Macerata ut med att han vill deportera 600 000 migranter. Hans retorik påminner i hög grad om Donald Trumps.

Företrädare för den nigerianska gemenskapen i Macerata höll just på att planera en manifestation till stöd för Pamela Mastropietros familj när Luca Traini började skjuta från sin bil. Nu är de tvungna att ställa in alla sådana planer, av rädsla för ytterligare attacker.

En av dem som träffades av Trainis kulor är 29-åriga Jennifer som kom från Nigeria för sju månader sedan för att återförenas med sin pojkvän. Hon säger till den italienska tidningen La Stampa att hon under hela sin tid i Macerata har känt sig trygg: ”Folk är vänliga. Jag vet inte varför han sköt mot oss. Jag har aldrig skadat någon.”

Emma Lundström