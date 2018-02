Greklands borgerliga elit i massiv muthärva

► Läkemedelsföretag ska ha mutat tidigare ministrar

► Bestickningen ska ha kostat staten fyra miljarder euro

► Alexis Tsipras: ”Pengarna har stulits från det grekiska folket”

Grekland skakas just nu av en stor mutskandal. I en ny rapport anklagas tio högt uppsatta politiker och tillika före detta ministrar, liksom tusentals läkare, för att ha tagit emot mutor från det schweiziska läkemedelsföretaget Novartis.

Rapporten är sammanställd av grekiska korruptionsåklagare med hjälp av amerikanska myndigheter och där anklagas bland annat de före detta premiärministrarna Antonis Samaras och Panagiotis Pikrammenos, den tidigare finansministern och nuvarande centralbankschefen, Yannis Stournaras och EU:s migrationskommissionär, Dimitris Avramopoulos, tidigare hälsominister, utrikesminister och försvarsminister.

Novartis anklagas för att ha mutat politikerna för att dessa skulle godkänna avtal till överpris, och för att ha betalat tusentals läkare i samordnade insatser för att öka läkemedelsförsäljningen mellan 2006 och 2015.

Det är fråga om bestickning i industriell skala. En nu tjänstgörande regeringsminister har hävdat att mutorna översteg 50 miljoner euro och resulterade i kostnader på mer än fyra miljarder euro för det grekiska folkhälsosystemet.

Biträdande justitieminister, Dimitris Papangelopoulos, säger till Guardian att det är “den största skandalen sedan den grekiska staten inrättades” för 200 år sedan.

De anklagade nekar till brott och upprördheten är stor hos den politiska oppositionen som menar att anklagelserna är politiskt motiverade och öser kritik över rapporten. Särskild kritik riktas mot att den till stor del bygger på tre icke namngivna vittnen – som för närvarande är under statligt skydd – och flera juridiska experter hävdar att anklagelserna inte skulle hålla i domstol.

Dimitris Avramopoulos har krävt att vittnenas identitet ska avslöjas och har även uttryckt sin “avsky” mot vad han hävdar är fabrikationer skapade av “sjuka hjärnor”. Han anklagas bland annat för att ha köpt in influensavacciner för 16 miljoner euro från Novartis under sin tid som hälso- och socialminister mellan 2006 och 2009.

Domaren Panagiotis Pikrammenos – som tidigare styrde över Greklands högsta juridiska instans och som även ledde en interimsregering i maj och juni 2012 – har sagt att han aldrig har känt någon på Novartis.

Evangelos Venizelos, en tidigare vice premiärminister och finansminister som också namnges i rapporten, avfärdar anklagelserna som en ”billig politisk avledningsmanöver”.

Antonis Samaras – som ska ha tagit emot resväskor fulla med pengar under sin tid som premiärminister – har sagt att rapporten är ”den mest hänsynslösa och löjliga konspirationsteori någonsin”. Enligt Guardian kommer han att vidta rättsliga åtgärder mot Tsipras.

I ett uttalande i måndags sade Novartis att företaget samarbetar med grekiska och amerikanska myndigheter och även genomför en egen internutredning: ”Vi är fast beslutna att fullt ut förstå situationen och ta ansvar för alla handlingar som ligger under våra höga krav på etiskt affärsbeteende. Om något fel upptäcks kommer vi att vidta snabba och avgörande åtgärder och göra allt för att förhindra ytterligare missförhållanden.”

Att Novartis skulle ha höga etiska krav är det nog många som skulle invända mot. Företaget har varit föremål för liknande utredningar de senaste åren. Bland annat bötfälldes Novartis av Sydkorea förra året och fick betala 48 miljoner dollar för att ha erbjudit kickbacks – det vill säga provisioner på utskriven medicin – till läkare.

Greklands premiärminister, Alexis Tsipras, kräver nu att även parlamentet utreder om de tidigare ministrarna har tagit emot mutor från Novartis. Det är nämligen bara parlamentet som har befogenhet att utreda politiker för påstådda överträdelser som ska ha skett under dessas respektive mandatperioder.

I måndags sade Tsipras till partikamraterna i Syriza att det är absolut nödvändigt att skandalen inte tystas ned: ”Vi kommer att utnyttja alla möjligheter inom nationell och internationell rätt för att ta tillbaka de pengar som stulits från det grekiska folket ner till den sista euron. Vi kommer att göra allt vi kan för att avslöja sanningen.”

Parlamentsledamöterna kommer att rösta om att inrätta en undersökningskommitté senare i februari.

Emma Lundström