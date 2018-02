Forwarden som bygger broar mot rasism

Just nu hyllas en muslimsk man så det sjunger om det. Det är den egyptiske fotbollsspelaren Mohamed ”Mo” Salah som värvades till brittiska Liverpool FC i somras och har tagit supportrarna med storm, inte minst genom att hittills under säsongen ha gjort över trettio mål.

Supportrarna hyllar den tjugofemåriga forwarden på det vanliga viset: genom att ändra texter på kända låtar. De har bland annat ändrat hela refrängen i Manchesterbandet James gamla hit Sit Down från 1989 och sjunger om Mo Salah som ”den egyptiske kungen”.

En ändrad refräng som har fått mycket uppmärksamhet på sistone är raderna som fotbollsfansen hittat på till låten Good Enough av brittpopbandet Dodgy. Den texten har blivit viral.

“Mo Sa-la-la-la-lah, Mo Sa-la-la-la-lah, om han är god nog åt dig, så är han god nog åt mig, om han sätter några mål till, då blir jag också muslim”, sjöng supportrarna när Salah satte sitt trettionde mål under en match mot portugisiska Porto FC i mitten av februari i år.

Supportersången tillägnad Salah ses av många som ett humoristiskt ställningstagande mot rasismen inom engelsk fotboll. Ett problem som har ökat igen enligt organisationen Kick It Out som arbetar för att stoppa diskrimineringen inom fotbollen. Den 7 februari publicerade organisationen en rapport som visar att antalet diskrimineringsfall under säsongen 2017-2018 har ökat med 59 procent jämfört med föregående säsong.

I sociala medier har Liverpool FC:s supportrar fått mycket uppskattning för sitt hyllande av Salah. Författaren och regissören Gbolahan Obisesan skriver på Twitter att han förvisso inte själv är något fan av Liverpool, men att sången får honom att ”tro på att fotboll bygger broar”.

Satirikern, arkitekten och tecknaren Karl Sharro skämtar om att ”Mo Salah gör mer för att stoppa kriget mellan civilisationerna än någon annan människa i världen” och den populäre rugbyspelaren Sam Egerton skriver på Twitter att han helt enkelt älskar sången.

Men det är inte bara kändisar som har reagerat på låttexten, den har fått många helt vanliga människor att skämta om att de funderar på att konvertera till islam på grund av Salahs talang. Något som är viktigt i ett Storbritannien där de islamfientliga strömningarna är omfattande.

Mohamed Salah själv verkar vara en ganska blygsam person som i alla intervjuer framhäver laget istället för sig själv. Han föddes i den egyptiska staden Basyoun, tio mil norr om Kairo och han spelar även för det egyptiska fotbollslandslaget.

Med sitt mål i mitten av februari blev Salah den trettonde spelaren i Liverpools fotbollsklubbs hundratjugofemåriga historia att sätta trettio mål under en och samma säsong.

Emma Lundström