Metallarbetaren som utmanar Paul Ryan

► Stödet till ”Iron Stache” växer lavinartat

► Ställer upp i höstens val till kongressen

► ”Folkets representanter ska kämpa för folket”

Det finns en man i Wisconsin som kallar sig Iron Stache, Järnmustaschen. Han har bestämt sig för att besegra republikanen Paul Ryan i mellanårsvalen till amerikanska kongressen i höst. Hans raka kampanjfilmer har fått vingar och stödet har vuxit rekordartat på kort tid. Han har blivit lite av en superhjälte. En Samson mot Paul Ryans Goliat. Den vanlige arbetaren mot den politiskt slipade högermannen som representerat Wisconsins första distrikt i USA:s representanthus sedan 1999 och varit talman i samma hus sedan 2015.

Iron Stache heter egentligen Randy Bryce. Han är en 52 år gammal fackligt aktiv metallarbetare som bor tillsammans med sin elvaårige son i ett flerfamiljshus. I juni förra året sjösatte han sin kampanj som Demokraternas kandidat till kongressen i Wisconsins första distrikt. Han gjorde det iförd sin metallarbetarhjälm och med ett budskap till Ryan: ”Låt oss byta plats. Du kan komma och arbeta med järnet och jag kan åka till D.C.”

Det som Randy Bryce har föresatt sig att göra kan verka omöjligt. Dels är det länge sedan Demokraterna alls orkade bry sig om att försöka vinna i Wisconsins första distrikt. Dels är Paul Ryan en av de mäktigaste männen i USA, med ofattbara summor på banken och ett oöverskådligt politiskt inflytande.

Men Bryce står för något som många önskar sig: en ny riktning i det demokratiska partiet. En inriktning som kort och gott kan sammanfattas med orden: av arbetarna, för arbetarna.

Han är militärveteran. Har haft många tillfälliga jobb. Har fått testikelcancer utan att ha sjukförsäkring och klarat sig bara genom att bli försökskanin för medicinstudenter, i utbyte mot behandling. Han blev metallarbetare för att jobbet gav en hyfsad lön och för att anställningsvillkoren omfattade en sjukförsäkring som gjorde att han hade råd med den nödvändiga fortsatta medicinska behandlingen. Han har sagt att han inte lever för facket, han lever tack vare facket.

Han har även beskrivits som Bruce Springsteens samtliga plattor manifesterade i en och samma person.

Varför ställer Randy Bryce då upp i valet till kongressen just i år? Jo, han stod helt enkelt inte längre ut med att se Paul Ryan vända väljarna ryggen. Han anser att de som representerar folket också ska kämpa för folket. Till skillnad från Ryan som nästan aldrig håller några möten där vanligt folk kan delta. Istället åker det republikanska underbarnet runt och samlar in pengar från bourgeoisien.

Bryce tycker inte att det duger att sitta vid sidan av och skaka på huvudet åt Ryan och åt det som just nu sker på statlig nivå i USA. Han har sagt att alla som vill ha förändring måste ge sig in i politiken: ”Vi måste göra allt vi kan i kampen för det vi tror på.”

Själv tror han på sjukvård för alla, till skillnad från Paul Ryan som arbetar för att ta sjukvården från upp till 32 miljoner amerikaner och samtidigt ge skattelättnader till miljonärer och miljardärer.

Bryce kämpar för 15 dollar i minimilön. Ryan vill avveckla fackföreningarna.

Medan Ryan applåderar när USA drar sig ur internationella åtaganden för att rädda planeten, vill Bryce arbeta för att stoppa klimatförändringarna, investera i förnybar energi och skydda miljön.

Bryce försvarar kvinnors rätt till abort och till reproduktiv hälsa. Ryan vill ta bort kvinnors rätt att välja och rätt till bra reproduktiv vård, oavsett inkomst.

Bryce vill reformera kampanjfinansineringen. Inte Ryan.

Bryce vill ha en human migrantpolitik. Ryan är förhållandevis tyst när det gäller Donald Trumps hårda linje.

I november förra året gick Bernie Sanders ut med att han stödjer Randy Bryce kampanj. Senatorn från Vermont menade att de sociala trygghets- och sjukvårdssystemen måste skyddas från människor som Paul Ryan. Han bad Bryce att arbeta hårt och bli vald: ”Vi behöver dig här i kongressen.”

Att ha Sanders stöd betyder mycket för Randy Bryce. Både för kampanjen och på ett personligt plan. I samband med Sanders uttalande skrev att han aldrig i sina vildaste drömmar kunde tro att han skulle få stöd av en av de populäraste politikerna i USA.

Metallarbetaren har tagit tjänstledigt för att få sin kampanj på fötter, men han kommer att bli tvungen att gå tillbaka till jobbet inom kort, för att inte förlora sin sjukvårdsförsäkring.

Emma Lundström