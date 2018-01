Jan-Olov Carlsson, IF Metall: ”Vi måste göra allt vi kan för att värna strejkrätten”

► IF Metalls ledning stödjer regeringens förslag på inskränkning av strejkrätten

► Men medlemmarna har ännu inte sagt sista ordet

► ”Ingen vet ju egentligen vad IF Metall som förbund tycker”

Efter arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons (S) meddelande om att regeringen förbereder inskränkningar av strejkrätten, har det framstått som att den stora fackföreningen IF Metall är redo att gå med på detta, efter ett uttalande från avtalssekreteraren Veli-Pekka Säikkälä. Frågan är om han verkligen har förbundet bakom sig.

Internationalen har talat med Jan-Olov Carlsson, ordförande på IF Metalls klubb på Volvo lastvagnar i Umeå, och han menar att så inte är fallet.

– Det är ett osedvanligt obegåvat uttalande från avtalssekreteraren som har varit uttolkare får någonting som inte har diskuterats någonannanstans än möjligtvis i förbundsstyrelsen. Ingen vet ju egentligen vad IF Metall som förbund tycker, om man skulle fråga våra medlemmar och förtroendevalda. Men jag har svårt att tro att förbundsledningen eller Veli-Pekka Säikkälä har stöd för sitt uttalande, säger han.

Jan-Olov Carlsson berättar att avdelningen i Umeå ska ha ett beredskapsmöte i nästa vecka, där man kommer att ta ett uttalande som kritiserar förslaget på inskränkningen av strejkrätten, och han förväntar sig att fler klubbar kommer att göra samma sak.

– Det är ganska mycket fackliga möten i januari och februari ute i landet, och förhoppningsvis kommer fler avdelningar att ta uttalanden som avvisar Ylva Johanssons förslag.

Hur kommer det sig ändå att de i förbundsstyrelsen kan tänka sig att stödja såna här inskränkningar?

– Jag tror att det är så himla enkelt att man ser sig som den tidigare förbundsordföranden Stefan Löfvens främsta stödtrupper. Den kopplingen sitter djupt och det är väl inte heller alls otroligt att det finns en önskan från Stefan Löfvens sida själv. Han är ju den som i egenskap av statsminister har beställt den här utredningen via Ylva Johansson, och hon som ansvarig arbetsmarknadsminister gör uttalanden i en väldigt kontroversiell fråga. Det är klart att de har diskuterat det här internt först, säger Jan-Olov Carlsson.

– Stefan Löfven orienterar sig i mittenpolitiken. Han får väldigt mycket påtryckningar från borgerligt håll och arbetsgivarsidan. Han försöker framställa sig som en sansad och balanserad statsman som vill och ska lösa frågan om konflikten i Göteborgs hamn.

Är det så enkelt att det är hamnarbetarkonflikten som ligger bakom de här förslagen?

– Det är den utlösande faktorn, det tror jag faktiskt. Men om man går tillbaka i tiden kan man påminna om när den socialdemokratiska regeringen Ingvar Carlsson via Mona Sahlin ville införa stoppaketet 1990, som ett försök att sätta stopp för löne- och prisökningar, så väl som strejker. Det blev våldsamma protester och är en förklaring till att Mona Sahlin blev så hatad av fackföreningsrörelsen efter det. 2008 hade regeringen en utredning om Medlingsinstitutet, och i det fanns det förslag om vissa inskränkningar för strejkrätten. Den avfärdades av den socialdemokratiska regeringen. Så det finns en stark tradition att hålla hårt på konflikträtten och den balans som har rått på arbetsmarknaden sedan Saltsjöbadsavtalet, fram tills nu, när sossarna är pressade parlamentariskt och man försöker hitta en mittfåra i svensk politik. Jag tror det är delvis därför, säger Jan-Olov Carlsson, och fortsätter:

– Sen är ju Stefan Löfven per definition en väldigt, väldigt kapitalvänlig statsminister. De som trodde att han skulle vara vänster bara för att han har en bakgrund inom fackföreningsrörelsen, de har blivit besvikna. Han har alltid i sin framtoning som fackligt politiskt aktiv varit väldigt moderat sosse.

Kommer de få igenom det här eller blir det en motkampanj som sätter stopp?

– Med tanke på de reaktioner som varit tidigare när socialdemokrater ställs inför frågan om att inskränka strejkrätten, brukar det bli kraftiga protester, och det brukar sluta med att de får backa. Jag vågar inte gissa, men det är klart att vi måste göra allt vi kan för att stoppa det här. Konsekvenserna av ett sånt här förslag är ju så klart att man kan få en fullständigt förvriden situation på arbetsmarknaden, med gula fackföreningar och det man kallar avtalsshopping. Det vill säga arbetsgivaren kan själv bilda en liten gul fackförening, och så sluter man ett avtal med den som blir billigt för företaget men sämsta tänkbara för arbetarna, varnar Jan-Olov Carlsson.

– Nu har även Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt agerat väldigt kraftfullt. Och är det någon fråga som kan väcka en slumrande misstro bland socialdemokrater mot en arbetsgivarvänlig politik, så är det den här frågan, säger han.

Per Leander