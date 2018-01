Fattigdomen mitt ibland oss

Under en löparrunda häromdagen sprang jag förbi en återvinningsstation. En sådan där det går att sortera plast, kartong, tidningar, metall och kläder. Det var en gråkall januariförmiddag. Ett stilla duggregn strilade ned över asfalten. Snön hade ännu inte kommit.

Halvt dold bakom raden av parkerade bilar vid trottoarkanten framför återvinningsstationen satt en man på huk. Han hade lyckats få bort en plåt längst nere vid marken på en klädinsamlingscontainer och satt och rev ut påse efter påse. Letade efter kläder.

För mig var det bara en oroande ögonblicksbild. En tillfällig krock med den krassa verkligheten. Ett minne på näthinnan långt efter att jag kommit hem, duschat av mig svetten, gått vidare.

För mannen var det livet.

I årets första partiledardebatt talade nästan alla partiledare om att det behövs hårdare tag mot brottsligheten och grövre nypor när det gäller integreringen av invandrare. Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson blev nästan lite irriterad av Moderaternas försök att roffa åt sig hans monopol på ”invandrarfrågan”.

Nästan ingen talade om de ökande klyftorna. Om höstens siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat. De där siffrorna som visade att över en och en halv miljoner människor lever i eller i riskzonen för att hamna i fattigdom och social utestängning. I Sverige. Idag.

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt tog förstås upp saken och berättade om en fattigpensionär han mött under en av sina resor runtom i landet.

Men annars.

”De fattiga finns mitt ibland oss”, skrev Sveriges Stadsmissioner när de presenterade sin fattigdomsrapport i oktober förra året. Organisationen yrkade i rapporten på att regeringen bör ta fram en nationell fattigdomsstrategi och tillsätta en kommission för att utreda och åtgärda problemet med fattigdom.

Sveriges Stadsmissioner vet vad de talar om. De som arbetar inom verksamheten träffar dagligen personer som lever i sociala och ekonomisk utsatthet. Varje år kommer tusentals människor till deras inrättningar runt om i landet för att få hjälp med grundläggande behov. Med mat. Med kläder.

Organisationen menar att det finns en fattigdom i Sverige som är osynlig i den officiella statistiken. Det gäller bland annat hemlösa människor utan folkbokföringsadress och andra som på liknande sätt faller mellan stolarna. Stadsmissionernas vanligaste insats är utdelning eller subvention av mat.

De som riskerar att hamna i fattigdom är just pensionärer. Det har Jonas Sjöstedt alldeles rätt i. Särskilt äldre kvinnor med låg pension. Det är även unga vuxna, ensamstående med barn och utlandsfödda personer med låg utbildningsnivå. De asylsökande som anlände till Sverige under 2015 har inte kommit in i statistiken eftersom de ofta inte har blivit folkbokförda ännu.

I hela EU riskerar117,5 miljoner människor fattigdom. Det motsvarar 23,5 procent av befolkningen.

Mannen jag såg vid återvinningsstationen är förmodligen en av dem.

Emma Lundström

Fakta:

Eurostats fattigdomsmätning presenteras årligen och grundar sig på statistik från alla EU:s medlemsländer. Statistiken bygger på mätningar om relativ fattigdom där människor som tjänar under 60 procent av landets medianlön räknas som fattiga eller ligger i riskzonen för fattigdom. De andra indikatorerna i mätningen är materiella tillgångar och om en person jobbar under 20 procent av en heltidstjänst. Enligt mätningen 2017 levde en och en halv miljon svenskar i fattigdom eller riskerade fattigdom år 2016.