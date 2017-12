Sopfallet uppe i Arbetsdomstolen

► Arbetsgivaren kräver skadestånd för ”olovlig strejk”

► Sophämtarna själva säger att de fick sparken

► Domen väntas komma runt nyår

I måndags inleddes processen i Arbetsdomstolen (AD) rörande sommarens konflikt på företaget Reno Norden, där sophämtarna sade upp sig i protest mot försämrade arbetsvillkor och de facto sänkta löner. Arbetsgivaren hävdar att det hela var en ”olovlig strejk”, och har krävt att få ett skadestånd på 5000 kronor från varje anställd. Reno Norden uppger att bolaget har förlorat 13 miljoner kronor genom tappade intäkter och ökade kostnader, till följd av konflikten.

Men sophämtarna vill inte betala. I ett svar från Transportarbetarförbundet, som företräder dem, menar man att de inte alls har vidtagit någon stridsåtgärd. I stället säger de att de hindrades från att utföra sitt arbete dagen för strejken då arbetsgivaren låste in nycklarna till sophämtningsområdena och sopbilarna. Förhandlingarna i Arbetsdomstolen pågår under hela veckan och dom väntas inte komma före årsskiftet.

Det hela började i samband med en ny upphandling, där Reno Norden och företaget Suez vann all sophämtning i Stockholm, och staden begärde att de tidigare entreprenörerna – Liselotte Lööf AB och Reno Norden – skulle göra en nyckelinventering. När frågan dök upp på det fackliga förhandlingsbordet sa Transport nej. I sophämtarnas arbete ingår inte att inventera nycklar. I början av juli försökte Reno Norden tvinga fram en inventering.

Lösningen skulle vara att en tredje person följde med ut under soprundorna och förde noteringar om dörrar och nycklar. Det ledde till konflikt med de anställda och den 5 juli hade Reno Norden och sophämtarna överläggningar.

Samtalet havererade och miljöarbetarna uppfattade att de blev uppsagda på stående fot. Personalen gick iväg och tömde sina klädskåp. Senare samma dag skickade företaget ut ett sms där man skrev att det var ett missförstånd. Ingen var uppsagd eller avskedad. Men ett 50-tal sophämtare valde ändå att stanna hemma dagen därpå. Den 7 juli, en fredag, sjukskrev sig många av arbetarna. Veckan därpå lämnade närmare 40 av dem in sina uppsägningar.

Konflikten ledde till ett sopkaos i delar av Stockholm, då Reno Norden fick problem med att hitta ny kunnig arbetskraft. Under augusti inkom uppemot 700 reklamationer om utebliven sophämtning varje dag, vilket är lika mycket som det annars är på en hel månad. Antalet reklamationer har därefter gått ner, men är fortfarande på en hög nivå in i december. Enligt statistik från Stockholm vatten och avfall gjordes 31 845 reklamationer mellan veckorna 40 och 47. Det blir i snitt nästan 569 reklamationer varje dag. Vissa områden på Östermalm har fortfarande mycket bristfällig sophämtning. Bland annat tornar sopberg upp sig på flera ställen längs Karlavägen.

Per Leander