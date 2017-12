”Ett kvitto på att man gjort något bra”

► Johan Torgå fick Livsmedelsarbetarförbundets utmärkelse Guldnålen

► Det viktiga solidaritetsarbetet med lantarbetarna i Sydafrika fortsätter

I slutet av november tilldelades den facklige aktivisten Johan Torgå utmärkelsen Guldnålen från Livsmedelsarbetarförbundet, bland annat för sitt outtröttliga solidaritetsarbete för lantarbetarna i Sydafrika.

– För mig betyder det mycket känslomässigt. Det är lite som att få ett kvitto på att all den tid man har lagt ner på det här har haft betydelse, att man har gjort något bra, helt enkelt. Så det är kul, säger han till Internationalen.

Johan Torgå har varit klubb­ordförande på Livs i Örebro sedan 1989, och har internationellt engagerat sig för att stödja den kämpande fackföreningen Csaawu i Sydafrika, som organiserar lantarbetare på vingårdar i Kap-provinsen. Nyligen kom han hem efter att ha deltagit som gäst på Csaawu:s kongress.

– Det går rätt så bra för Csaawu nu, på sätt och vis. Det finns så klart många problem, men det här var första riktigt stora kongressen som Csaawu samlade, och man tog en del rätt viktiga strategiska beslut. Man tänker till exempel satsa på att bli en nationell fackförening, istället för bara regional, berättar han.

– Och så beslutade man att bli en social fackförening. Med det menar man att man inte bara ska engagera sig i förhållandena på arbetsplatserna, utan organisera sig i hela livssituationen för folk: Länka sig till sociala rörelser, ta strid för skolskjutsar, rent vatten, soppkök, allt som påverkar människors liv.

Situationen för lantarbetare i Sydafrika är nämligen fortfarande mycket svår.

– Det är väldigt mycket fattigdom och elände. Alkoholismen är också ett stort problem och leder till att många barn föds med alkoholskador, berättar Johan Torgå.

– Det där går tillbaka i historien, ända fram till 60-talet var det lagligt att ge lön i form av vin till arbetarna. Man bor ute på gårdarna, det finns inga bussar någonstans, man är i princip instängd och då är det många som lever sina liv där man jobbar hårt 45 timmar i veckan, och sen dricker man för att varva ner på kvällarna och helgen. Och med det följer kvinnomisshandel och barn som far illa.

För ett år sedan var ledde Csaawu en strejk bland lantarbetarna på Robinson Winery mot de dåliga arbetsförhållandena där.

Hur har det gått sedan dess?

– Ja, det är ett ställningskrig fortfarande. Man gjorde ju en uppgörelse, men den har man inte kommit riktigt överens om än. Det viktigaste med den där strejken var att den ens blev av, att arbetarna höll ut. Det blev ingen fullständig seger på något sätt. Men det var första gången som arbetare på en sån här vinfabrik gick ut i strejk, så det i sig skapade hopp om förändring, säger Johan Torgå.

– Det man har dragit lärdomar av är att man måste organisera hela kedjan. Man måste organisera allt ifrån dem som plockar druvorna, till chaufförerna som kör iväg med det färdiga vinet till butikerna.

Strejken på vingårdarna i Sydafrika 2016 fick även stor uppmärksamhet i Sverige och ledde till diskussioner om huruvida Systembolaget borde köpa in viner från producenter som Robinson Winery, om de behandlar sina arbetare illa.

– Vad jag har förstått så gick försäljningen på Systembolaget ner. Då, i samband med strejken, så uppmanade Csaawu till bojkott av Robinson Winery. Men just nu är det ingen bojkott, säger Johan Torgå, men menar att det kan bli aktuellt igen i framtiden.

– Just det faktum att arbetarna kände att deras kamp uppmärksammades internationellt gjorde mycket för att stärka dem, samtidigt som arbetsgivaren var mer villig att krypa till korset.

Internationell solidaritet är dock inte enkelriktad utan lika viktig åt båda hållen, förklarar Johan Torgå, och berättar att de sydafrikanska arbetarna ställde upp med stöddemonstrationer för de svenska arbetarna på Findus när fabriken i Bjuv skulle läggas ner.

– Det är inte bara sydafrikanerna som är tacksamma för stöd, det är de i Bjuv också, säger han.

Per Leander