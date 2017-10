Orkandrabbade i Texas får inte bojkotta Israel

► Invånarna i Dickinson kan söka bidrag för att laga sina hus

► Blir tvingade att intyga att de inte bojkottar staten Israel

► ACLU: ”Antibojkottsklausulen kränker yttrandefriheten”

När orkanen Harvey drog in över Texas i augusti i år var Dickinson en av de platser som drabbades värst. Dickinson är en förstad till Houston i delstaten Texas och har 20000 invånare. Hälften av dem drabbades hårt. Enligt lokala polisrapporter förstördes över 7000 bostäder och 88 företagslokaler. Återuppbyggandet är dyrt och komplicerat och har bara börjat. Många människor står fortfarande utan hem. Därför borde det ha varit en glädjande nyhet när det förra veckan blev möjligt att ansöka om bidrag från Dickinson Harvey Relief Fund. Nu finns det fyra sidor långa ansökningsformuläret tillgängligt på stadens hemsida, det är bara det att det innehåller en klausul som kräver att de sökande tar politisk ställning.

För att få bidrag till att återuppbygga sitt hem måste den som ansöker – förutom att lova att endast använda pengarna till att reparera hus eller företagslokaler och att följa byggkoder – intyga att de inte bojkottar Israel i nuläget och inte kommer att göra det så längre bidragsavtalet gäller. Människor som har fått sina liv slagna i spillror av en naturkatastrof måste alltså ha ”rätt” politisk inställning för att få pengar till att bygga upp sina demolerade hem.

Klausulens syfte är att slå mot bojkotts-, avyttrings- och sanktionsrörelsen, BDS.

Antibojkottsklausulen i ansökningsformulär är en strikt tolkning av en ny delstatlag i Texas. Lagen antogs i maj i år och började gälla den första september. Den förbjuder statliga myndigheter att anlita företag som bojkottar Israel. För att den ska gälla även för drabbade invånare i Dickinson måste dessa gå med på att agera som ”oberoende entreprenörer” när de ansöker. Enligt Dickinsons stadsåklagare, David W. Olson, är klausulen bara ett bevis på att staden gör allt för att följa delstatslagen. Alla håller inte med honom om det. Inte ens Dickinsons borgmästare, Julie Masters. I Huffington Post berättar hon om hur hennes kontor har översvämmats av arga telefonsamtal och mejl om anti-BDS-klausulen. Själv tyckte hon att “det kändes lite som en kränkning av yttrandefriheten” när hon fick höra talas om den. Hon säger att hon försökte få Texas delstatsåklagare att tydliggöra språket i delstatslagen så att den inte skulle drabba privatpersoner.

Hårdast kritik kommer från American Civil Liberties Union, ACLU, som anser att Texaslagen är icke-konstitutionell och har bett alla som tvingas välja mellan att skriva under ansökan och att stå utan bidrag att kontakta organisationen. “Högsta domstolen beslutade för flera årtionden sedan att politiska bojkotter är skyddade av det första tillägget i konstitutionen, och andra beslut har slagit fast att regeringen inte får kräva att individer skriver under intyg om sin politiska övertygelse för att få arbete, kontrakt eller andra förmåner”, skriver ACLU i ett pressmeddelande.

Organisationen menar att det främsta målet med lagen är att skrämma människor så att de slutar använda sina demokratiska rättigheter. Andre Segura, från ACLU:s Texasavdelning, anser att antibojkottsklausulen kränker yttrandefriheten och påminner om McCarthy-erans krav på lojalitetslöften.

BDS-rörelsen startade 2005 som en ickevåldsprotest mot Israels ockupation och behandling av palestinierna. Rörelsen vill bland annat stoppa amerikanska företag från att göra affärer med israeliska företag, eller med företag som gör affärer med israeliska företag. Allt för att pressa den israeliska regeringen.

Texas är Israels främsta handelsparter i USA och Texasguvernören, Greg Abbott, sade att ”Israelkritik är Texaskritik” när han skrev under lagförslaget i maj.

Men Texas är bara en av omkring ett dussin delstater som har antagit liknande lagar under de senaste åren. ACLU företräder just nu en frikyrklig lärare i Kansas som inte fick anställning efter att ha vägrat intyga att hon inte bojkottar israeliska produkter. Dessutom behandlar kongressen ett lagförslag som skulle göra det till ett brott för amerikaner att bojkotta Israel.

Eftersom Texaslagen är så pass ny är det ännu oklart hur den kommer att användas. Förutom för invånarna i Dickinson. Texas delstatsåklagare har inte velat kommentera själva antibojkottsklausulen, men en talesperson för åklagaren sade till NBC att delstatslagen gäller företag, inte individuella medborgare. Det borde betyda att om stadsåklagare David W. Olson hade velat så hade han kunnat undvika att sätta de orkandrabbade i Dickinson i en bisarr rävsax.

Emma Lundström