Me too startade som en rörelse för svarta kvinnor i utsatta områden

I dagarna har sociala medier svämmats över av hashtagen Me too. Jag med. Detta för att sätta fokus på alla former av sexuella trakasserier mot kvinnor, i kölvattnet av avslöjandena om den amerikanske filmmogulen Harvey Weinsteins många övergrepp. Men det var egentligen inte vita skådespelerskor i Hollywood som ”kom på” Me too-kampanjen. Den startades som en gräsrotsrörelse för tio år sedan av den afroamerikanska aktivisten Tarana Burke från Harlem, New York.

Burkes fokus låg på att skapa samhörighet mellan socialt utsatta svarta kvinnor som varit med om sexuella trakasserier och sexuellt våld. I måndags sade hon till den amerikanska tidningen Ebony att Me Too inte skapades för att vara en viral kampanj eller hashtag som blossar upp över en dag och försvinner nästa: ”Det var ett slagord som skulle användas från överlevande till överlevande för att låta människor veta att de inte var ensamma och att en rörelse för radikal läkning skedde och var möjlig.”

Tarana Burke menar att kampanjen i sociala medier är kraftfull i sig men påpekar, i likhet med flera andra svarta aktivister, att svarta kvinnor i hög grad har känt sig utestängda från den eftersom samma sorts stöd inte har synts till när svarta kvinnor har gått ut med liknande berättelser.

Den som vill läsa mer om, eller stödja Burkes rörelse för kvinnor som överlevt sexuella övergrepp, kan gå in på nätet och söka på metoo.support.

Emma Lundström