Brev från läsare i Katalonien: ”Vi behöver er solidaritet!”

Den spanska regeringen vill nu applicera artikel 155 som ett svar på den olagligförklarade folkomröstning som hölls i Katalonien den första oktober. Det innebär att det katalanska folkvalda styret tas över av den spanska regeringen. Det katalanska folket tystas ned. Inget försök till dialog om hur man skall lösa detta från centralregeringens håll. Det skriver Maija Lindqvist som sedan många år tillbaka bor i Barcelona.

Jag förstår att det för er hemma i Sverige kan vara svårt att tro att detta verkligen händer. Jag som bor här kan inte för mitt liv förstå hur en folkvald regering kan lösa sina problem på detta sätt.

Det jag ber er om är att öppna ögonen för vad som händer här i Katalonien / Spanien där jag bor sedan 17 år tillbaka.

Jag är fylld av den djupaste besvikelse.

Naturligtvis först och främst på den politik som förs i Spanien sedan en tid tillbaka och som bara blir värre och värre och nu har nått en kritisk gräns där den spanska regeringen hotar att gå in i Katalonien med militära styrkor.

Detta är enbart toppen av isberget efter år av vansinnig korruption där få eller inga straff utdöms för dem med makt, samtidigt som lagen Ley de Mordaza – som trädde i kraft för ett och ett halvt år sedan – ger böter och straff om man twittrar ”fel”, sätter likes på ”fel” Facebookposter, filmar poliser som utför sitt arbete, eller skapar musik eller bär kläder med ”fel” politiskt budskap.

I snitt döms 1 200 personer i månaden till böter, enbart för att de betett sig respektlöst mot polisen.

De som har det svårast i samhället har drabbats av nedskärningar, samtidigt som bankerna räddades. Enorma områden har brunnit och ingen har ställts till svars – då man har ändrat lagen och beslutat att områden som man inte får bygga på är okej att bygga på efter en skogsbrand – men straff och böter har utdömts för att ”olagliga” solpaneler satts upp för privat bruk.

Det finns hur många exempel som helst.

Jag är också besviken på människor som faktiskt bor här och som inte ser att mänskliga rättigheter kränks. Som tror att det handlar om att välja sida, och att valet står mellan ett självständigt och ett icke självständigt Katalonien. Dessa människor får ofta sin information från medier fulla av lögner, från kanaler som är vinklade och styrda av sina ägare att kanalisera det som är i deras intresse.

Men Nej, säger jag, detta är INTE en fråga om separatism eller ej. Varje människa som är för demokrati måste nu ställa sig upp och säga STOPP!

Den enklaste och den enda vettiga lösningen just nu vore att utlysa omval. Ett korrekt och internationellt övervakat sådant.

Först och främst i Spanien. Och sedan i Katalonien.

Det här får inte fortgå och jag tror att det enda som skulle få den spanska regeringen att agera annorlunda är krav från EU. Just detta är min tredje stora besvikelse. Den omvärld som tittar på utan att reagera. Ett Europa som säger att detta är ett internt problem.

Terrordådet i Barcelona fick oerhört mycket uppmärksamhet från folk i hela världen och mina vänner i Sverige kontaktade mig och frågade om allt var bra. Det politiska läget nu väcker ingen uppmärksamhet och få har frågat hur vi har det under dessa omständigheter. Jag ser läget nu som oerhört mycket mer oroande än terrordådet.

Den katalanska regeringen utlyste alltså ett val som de var medvetna om var olagligt, för att ta reda på hur de katalanska medborgarna såg på en eventuell självständig katalansk stat och sedan använda den informationen för att se hur man kunde gå vidare.

År efter år har Katalonien för döva öron fört en monolog. Spanien har ignorerat problemet helt.

Valet ogiltigförklarades innan valdagen precis som vid tidigare tillfälle.

Det började ett par dagar före det utlysta valet, med att valda katalanska bankkonton frystes så att inga pengar kunde investeras i valet – i urnor och röstsedlar. Samt med att spanska staten grep 14 politiker som varit drivande i folkomröstningsfrågan. Staten skickade över 6 000 nationella svartklädda poliser i rånarluvor, hjälmar och skyddsmundering.

Det katalanska folket väljer då att gå ut på gatorna. Under alla omständigheter helt fredligt. Man samlas i grupper natten före valet för att sova i skolorna som används som vallokaler över hela Katalonien. När nationalpoliserna tar sig in i skolorna en efter en håller människorna sina händer i luften medan de blir de brutalt slagna, bortkastade, bortdragna och sparkade på. Unga som gamla utan urskiljning.

Oerhört viktigt är att det aldrig kan vara olagligt att uttrycka en åsikt. Det kan inte vara olagligt att stoppa en lapp i en låda. Det kan omöjligt vara olagligt att sova i en skola. Det kan inte vara olagligt att sitta i en trappa.

Möjligtvis kan det man gör med informationen som kommer fram vid folkomröstningen vara olagligt. Men det är en helt annan fråga.

Polisen gick fram med hänsynslöshet och i många fall brutalt våld. Nästan 900 personer sökte vård på sjukhus eller blev hjälpta på plats av vårdpersonal. En förlorade sitt öga på grund av nationalpolisens gummikulor som är olagliga att använda i Katalonien sedan 2014.

Om folk utanför Spanien inte reagerar och sätter press på regeringen är jag tyvärr övertygad om att vansinnet kommer att fortsätta. Och att allting kommer att bli värre.Men vi kan inte låta detta fortgå.

Ingen som tror på en bättre värld kan låta detta hända.

För det här handlar inte enbart om Katalonien.

Det handlar om hela Spanien.

Och egentligen hela världen.

Vi måste visa att nu får det vara nog.

Att en bättre värld är möjlig.

Det finns en historisk utgångspunkt för katalanerna i denna process men detta har blivit så mycket mer och inkluderar så många fler än enbart katalaner.

Maija Lindqvist, Barcelona