Dagens Nyheter hetsar mot fredsrörelsen

Hiroshimahögern på Dagens Nyheters ledarsida med fikonlövet ”liberal”, tar täten i kapprustarnas hets mot fredsrörelsen (DN 8/9). Det handlar om protesterna mot den väldiga krigsövningen Aurora där Nato-förband med USA i spetsen bjudits in för att träna mot ryssen. ”Ingen ska förneka Sverige att öva sina egna förband och även göra det tillsammans med andra länder”, hotar krigsminister Hultqvist dem som använder sin yttrandefrihet.

Och för krigshetsarna på DN utgörs fredsaktivisterna av ett slags politiskt patrask av homofober, stalinister, Putinlakejer och antidemokrater. Nejvisst, det finns också ett ”demokratiskt och seriöst Natomotstånd”, smickrar ledarskribenten för att omedelbart dränka detta i smutskastning om ”allt som var skamligt och undfallande” under Sveriges tid som neutralt. Att Jonas Sjöstedt, V, kritiserar både den ryska krigsövningen Zapad och Aurora för att öka spänningen i Nordeuropa, är för DN bara en försvårande ”kålsuparteori”.

Tidningens hysteriska tonläge handlar i grunden om dess vurm för en svensk Natoanslutning. Måltavlan är socialdemokratins kluvenhet med vad tidningen beskriver som både ”drömmande pacifister” likt Margot Wallström med sitt globala förbud mot kärnvapen och Natovänner som Peter Hultqvist. Atombombsvännerna på DN hoppas helt enkelt slå in en kil mellan socialdemokratiska freds- och nedrustningsivrare av Palmeepokens typ och de krigsrustare som vill in under Natos kärnvapenparaply.

Hets mot fredsrörelsen är förstås ingen nymodighet. Motståndare till militära rustningar och krig har alltid smädats i nationalismernas och krigens epok. ”Landsförrädare” eller ”fanflyktingar”, ”femtekolonnare” eller ”ombud för främmande makt”, är anklagelser som duggat genom sekler eller formligen hagelstormat när marschtrummorna gått.

Det borgerliga etablissemangets tonläge säger antagligen något om våra dagar där Putin, Trump och Kim Jong-il med flera driver rustningsspiralerna mot förödande konsekvenser.

Inför en sådan utveckling är det just växande fredsmobiliseringar för nedrustning och avspänning som behövs för att överrösta vapenskramlarna. Den stora majoriteten av människorna – i såväl väst som öst – vill inget hellre än att leva i fred och har ingen som helst längtan att bli kanonmat. Det är den inställningen krigshetsarna vill bryta ned genom att förgifta det politiska klimatet och demonisera fredsrörelserna.

Men sällskapet? Koreakommunister är ju med i protesterna mot Aurora!

Liberalerna formligen stenar sitt glashus genom att peka ut en stalinistisk smågrupp med inte ens promillesupport i utkanten av fredsrörelsen medan de själva söker trygghet i knät hos överbefälhavaren för världens mäktigaste kärnvapenarsenal och krigsmakt, väldigare än alla andra tillsammans, Donald Trump. Hur snabbt accelerationen mot krigisk mentalitet kan gå demonstreras just nu av de forna liberalernas drängtjänst åt borgerlighetens nyss så avskydde svarte Petter.

Aurora tycks ha blivit ett slags lackmustest i svensk samtid där krigsrustare och kärnvapenvänner formerar sig kring Trumpblocket i världspolitiken. För fredskämpar gäller att bygga ett tredje demokratiskt block av nedrustare och ickemilitarister med de miljontals människor som inte vill åter till världskrigens och megadödens epok. Det ska inga Hiroshimavurmare på ledarsidornas elfenbenstorn stoppa.

Håkan Blomqvist