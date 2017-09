USA: ”Vårt land håller i snabb takt på att urarta”

Den högerextrema rörelsen vädrar morgonluft i Donald Trumps USA. De som har begreppet white supremacy som ledord och tror på den vita överhögheten försöker ta makten över gatorna. Men motståndet är kraftfullt och växer. Nu vandrar människor från Charlottesville, Virginia, till Washington, D.C. för en framtid utan förtryck och hat.

Sedan USA:s extremhöger samlades i Charlottesville i delstaten Virginia i början av augusti, och skadade och dödade motdemonstranter, har protesterna vuxit runt om i landet. Tusentals människor har slutit upp mot den högerextrema rörelsen för vit överhöghet – mot fascismen, nazismen och Ku Klux Klan. Över hela USA har högerextrema manifestationer ställts in eller överskuggats av motdemonstrationer.

I samband med dessa protester har det bildats ett nätverk av medborgare som inte nöjer sig med att stå still och protestera. I måndags samlades dessa människor, unga, gamla, studenter, aktivister och präster, i den numera världskända Emancipation Park i Charlottesville.

Efter tal och sång började de vandra mot Washington, D.C.

Marschen kallas The March to Confront White Supremacy och planen är att en kärntrupp av aktivister kommer att vandra 18 mil på tio dagar, som en manifestation mot vit överhöghet och mot president Donald Trump.

“Det är dags att konfrontera den vita överhögheten i vår administration och genom vår historia. Vi kräver att president Donald Trump avsätts eftersom han allierat sig med denna hatideologi och vi kräver en agenda som reparerar den skada den har gjort mot vårt land och dess folk”, står det på nätverkets hemsida.

Flera gräsrotsorganisationer deltar i marschen. Bland annat Women’s March, Working Families Party, Action Group Network, Movement for Black Lives, United We Dream och Color of Change.

En av dem som varit med och organiserat marschen och som nu vandrar mot D.C, är Puja Datta från Columbus, Ohio. Till vardags är hon nationell medlemsorganisatör för gräsrotspartiet The Working Families Party, som arbetar med att föra fram progressiva kandidater i lokalpolitiken runt om i USA.

– Jag deltar i den här marschen för att vårt land i snabb takt håller på att urarta. Den vita överhögheten har alltid varit inbyggd i vår konstitution, men i och med Trumpregimen har vi sett en dramatisk förändring. Nynazister och människor i vit makt-miljön har fått mod av och förhärligas inom själva administrationen. Jag marscherar för att jag vill vara en del av ett högt och tydligt budskap som säger att vi kräver en nedmontering av vit överhöghet i vårt system, och för det absoluta fördömandet av rasism i vårt samhälle, säger hon och berättar att det har varit ett omfattande organiseringsarbete inför marschen:

– Vi har bland annat samlat ihop donationer, skaffat mat, letat upp ställen att bo på, planerat vägen och utbildat oss kring det vi marscherar för.

Puja Datta hoppas att marschen kommer att leda till att kampen mot den vita överhögheten får större utrymme i medierna än den hittills haft:

– Amerikansk media tenderar att bara visa nyheter som är anmärkningsvärda eller våldsamma. Vi vill visa att det finns många människor som vill prata om de verkliga frågorna som påverkar vårt folk: ekonomisk ojämlikhet, fattigdom, hälsovård, miljöproblem och så vidare – och hur alltihop bottnar i den vita överhögheten.

När jag pratar med henne är marschen inne på sin andra dag och hon berättar att de hittills bara mötts av positiva reaktioner:

– Folk var så glada igår, men då gick vi genom en liberal stad. Idag regnar det och är 15 grader varmt och vi ska gå 19 kilometer. Nu kommer vi snart att komma in i de röda områdena [republikanska]. Vi får se hur det går.

Marschen kommer att ta paus vid olika sydstatsmonument längs vägen, med kravet att dessa tas bort.

Det var just det planerade borttagandet av en staty av sydstatsgeneralen Robert E. Lee som fick extremhögern att samlas i Charlottesville i augusti. Men aktionen fick rakt motsatt effekt mot vad vit makt-rörelsen kanske hade velat uppnå. Istället för att ”rädda” monumentet väcktes en nationell rörelse mot de kvarvarande sydstatsmonumenten i landet.

När marschen började i måndags omfattade den omkring 200 antirasistiska aktivister. Arrangörerna hoppas och tror att allt fler kommer att ansluta sig ju närmare Washington de kommer. Väl framme i D.C., den 6 september, planerar nätverket en civil olydnadskampanj med dagliga ickevåldsdemonstrationer.

