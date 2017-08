Charlottesville – symbol för både extremhögern och motståndet

► De högerextrema krafterna frodas i Donald Trumps USA

► I lördags förlorade en ung kvinna livet i kampen mot fascismen

► Trump låtsas bort sitt ansvar för den växande nazistiska rörelsen

I söndags samlades hundratals människor utanför Ohio Statehouse i delstatshuvudstaden Columbus. Slagordet var: “No Trump, no KKK, no fascist USA”. Natten innan hade en 20-årig man från Ohio häktats. Den häktade mannen, Trumpanhängaren James Alex Fields Jr, körde i lördags rakt in i en antirasistisk demonstration i Charlottesville i delstaten Virginia.

Den antirasistiska demonstrationen var en reaktion mot en omfattande vit makt-demonstration som hölls i Charlottesville i helgen. Med automatvapen, sydstatsflaggor och svastikor hade högerextrema människor från hela USA samlats under parollen ”Förena högern” i en protest mot att staden beslutat ta bort en staty av sydstatsgeneralen Robert E Lee från en park. En del demonstranter bar Ku Klux Klan-dräkt. Inför demonstrationen utlyste delstatens guvernör undantagstillstånd och polisuppbådet var stort.

Oroligheterna började på fredagskvällen då hundratals högerextremister tågade med facklor genom University of Virginias campusområde och möttes av motdemonstranter. När den stora demonstrationen skulle hållas på lördagen skedde sammandrabbningar mellan högerextrema och motdemonstranter redan på förmiddagen. Högerextremister ska bland annat ha sprutat pepparsprej på motdemonstranterna. Framåt eftermiddagen hade situationen lugnat ner sig. Då körde en bil rakt in bland motdemonstranterna. Gatan var smal. Kroppar flög åt alla höll. Åtminstone 19 personer skadades allvarligt och en person dödades: den 32-åriga advokatassistenten Heather Heyer.

Heyer bodde i Charlottesville och hennes mamma har berättat för Huffington Post att det aldrig fanns någon tvekan om att hon skulle demonstrera mot nynazisterna som intog hennes stad.

Hon gjorde det fredligt.

Donald Trumps reaktion på dådet har varit minst sagt lam. Ett extremfall av politikeråkomman att inte kunna ha fel. ”Vi fördömer, i starkast möjliga ordalag, denna flagranta uppvisning av hat, skenhelighet och våld från många sidor”, sade han under en presskonferens på sin privata golfklubb i Bedminister, New Jersey, på lördagseftermiddagen. Ordvalet ”från många sidor” väckte stor ilska bland många i ett USA där det fascistiska, nazistiska, rasistiska våldet har ökat markant sedan Donald Trump påbörjade sin valkampanj och gjorde hatet rumsrent. Att genom ordvalet dra fascister och antifascister över samma kam upplevdes som väldigt magstarkt.

Trump tog tillbaka uttalandet en aning efter några dagar, för att strax därefter undergräva tillbakatagandet i ett tal där han pratar om den ”alternativa vänstern”.

Charlottesvilles borgmästare, Michael Signer, har inte stuckit under stol med att han anser att Donald Trump är medansvarig till händelserna i staden: ”Jag ska inte hymla om det. Jag lägger en stor del av skulden för vad vi ser i Amerika i dag vid Vita husets tröskel och människorna runt presidenten.”

Delstatsguvernören Terry McAuliffe skrädde inte heller orden. Under en presskonferens sade han att nynazister och vit makt-anhängare inte har någon plats i hans delstat: ” Ni har ingen plats här i Charlottesville. Ni har ingen plats i Virginia, och ni har ingen plats i USA. Ni borde skämmas. Ni kallar er själva patrioter, men ni är inte patrioter.”

Presidentens fotsoldater på nätet försökte omedelbart göra om verkligheten till att det var extremhögerdemonstrationen som attackerats av en afroamerikansk man, när det visade sig att mannen var vit lade de skulden på en ung, vit vänsterkille och hängde ut honom, tills det visade sig att han var på ett bröllop i Michigan när dådet ägde rum.

Fields är varken vänster eller svart. Han är däremot åtalad för mord och föremål för en FBI-utredning.

Bilattacken ägde rum två timmar efter att delstatspolisen hade utrymt den berörda parken där sydstatsmonumentet skulle tas bort. Parken hette tidigare Lee park men har fått ett nytt namn: Emancipation park.

Beslutet om att ta bort statyn och döpa om parken från Lee till Emancipation togs i februari i år och var ett resultat av en kampanj startad av gymnasieeleven Zyahna Bryant. Det var också en del av en större våg av liknande beslut om att ta bort sydstatsmonument i hela södern. En våg som startade efter att Dylann Roof sköt ihjäl nio afroamerikanska kyrkobesökare i Charleston i South Carolina i juni 2015.

Sedan beslutet fattades har det varit flera vit makt-demonstrationer i Charlottesville. Bland annat ledde vit makt-ledaren Richard Spencer ett fackeltåg genom parken i maj. I juli manifesterade Ku Klux Klan på samma plats.

Ungefär samtidigt som bilattacken ägde rum i lördags fortsatte extremhögern sitt möte i en näraliggande park. Där ropades det bland annat ”Jude! Jude! Jude!” när delstatens borgmästare nämndes.

USA är på bristningsgränsen. En av motdemonstranterna i Charlottesville, Steve Thomas, sade till CNN i lördags att han tror att det som vi nu får bevittna i Virginia har ”legat och pyrt under ytan” hela tiden men att det nu har ”aktiverats av Trump-administrationens politik och retorik”. Presidentens oförmåga att ta ställning mot högerextremismen har också tagit sig i det närmaste parodiska uttryck i svallvågorna efter händelsen i Charlottesville. Han vill helt enkelt hålla sig väl med högerextremisterna. De utgör en del av hans väljarbas.

De som röstade på Trump var naturligtvis inte alla uttalade fascister, men de visste vem de röstade på och vilka spöken han släppte ut ur garderoben. Den tidigare Ku Klux Klan-ledaren, David Duke, twittrade i lördags att ”Vi ska infria Donald Trumps löften. Det är vad vi trodde på, det var därför vi röstade på Donald Trump. För att han sade att ha ska ta tillbaka vårt land. Det är vad vi måste göra.”

Det upplevs inte längre som skamfyllt att gå med en svastika i USA. Eller en vit kåpa. Det är oerhört skrämmande. Men det går också ett sus genom det stora landet. Ett sus med andemeningen: vi måste organisera och mobilisera för att motverka det som sker. Vi måste skapa ett annat USA.

Emma Lundström