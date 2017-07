Venezuela: Leopoldo Lopez frisläppt

► Landets tyngsta oppositionsledare släppt ur fängelset

► Försök till dialog mellan regering och opposition

► Försvarsministern: ”regeringen vill nå fred i landet”

Venezuelas högsta domstol beslutade lördagen 8 juli att släppa högerledaren Leopoldo López ut ur fängelset och ge honom husarrest. López dömdes 2015 till fängelsestraff som ansvarig för morden på 43 personer under kravallerna februari – maj 2014 som döptes av oppositionen till ”La Salida” (utgången) med avsikt att störta den sittande presidenten Nicolas Maduro.

Leopoldo López leder högerpartiet Voluntad Popular och är den mest kraftfulla ledaren för oppositionen i landet. Han tillhör överklassen i Venezuela med studier i elituniversiteten Kenyon College och Harvard i USA. Han kommer från en av de rikaste familjerna i Venezuela med flera inflytelserika högerpolitiker under 1900-talet som Eduardo Mendoza och Rafael Lopez, båda ministrar i tidigare högerregeringar. Lopez far är ledande i den största högertidningen El Nacional. Kusinen Lorenzo Mendoza, landets mäktigaste företagsledare, äger livsmedelsbolaget La Polar. En annan i familjen, Eduardo Mendozas barnbarn, Thor Halvorssen Mendoza är aktivt motståndare till Chavez och nuvarande regering och driver från Norge kampanjstiftelsen Human Rights Foundation.

Leopoldo Lopez har sedan Chavez tillträde 1998 varit motståndare till den bolivarianska regeringen. Han deltog som borgmästare i statskupp­försöket mot Chavez 2002 och blev ökänd för att ha tvingat inrikesministern, som under statskuppen sökt asyl på Kubas ambassad, ut på gatan där en lynchmobb väntade på att misshandla honom.

Högsta Domstolens beslut att flytta Lopez från fängelse till husarrest är ett resultat av dialogen mellan regeringen och oppositionen som pågått i flera månader. Förhandlingarna leds just nu av Spaniens före detta president Jose Luis Rodriguez Zapatero. I ett uttalande på lördagen påpekade Zapatero att HD:s beslut är en del i förhand­lingarna mellan regeringen och oppositionen inom ramen för ”Comisión Verdad”. Detta menar Zapatero möjliggör en fortsatt dialog.

Organisationer som samlar anhöriga till mördade och drabbade av högerns våld menar att de accepterar HD:s beslut men varnar för straffrihet i landet. Maite Garcia från de anhöriga säger att hon godtar beslutet även om Leopoldo Lopez inte bett om förlåtelse för sina handlingar. ”Men varken hämnden eller hatet, utan rättvisan är vad som driver oss”, säger Garcia. Även försvars­ministern Vladimir Padrino menar att det är ett steg i rätt riktning och att det är resultatet av regeringens ansträngningar för att få fred i landet.

Francisco Contreras