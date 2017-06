Därför gör RT en film om socialismen i Sverige

Ett TV-team från den ryska statliga TV-kanalen Russia Today har varit på besök i Sverige för att göra en dokumentärfilm. Filmen är tänkt som en serie om hur vänsteraktivister i olika länder idag minns och ser på den ryska revolutionen, som ägde rum för exakt 100 år sedan, och hur det påverkade deras hemländer. Dokumentärfilmen, som ännu alltså inte är färdiggjord men som väldigt många redan har väldigt mycket kritiska åsikter om, ska sändas i rysk TV senare i höst. Filmens regissör och producent heter Nikita Sutyrin och hans senaste dokumentärfilm för RT handlade om kvinnliga gerillasoldater i Colombia. Den nya filmen om Sverige har ett betydligt fredligare tema.

”Ni byggde en socialistisk välfärdsstat på fredlig väg, utan diktatur, det är ett internationellt föredöme”, säger den ryske vänsteraktivisten Aleksej Sachnin i en numera viral intervju – som väldigt få av de som nu är väldigt upprörda ens har lyssnat på – för SVT i Sundsvall, som uppmärksammade att det ryska TV-teamet var på plats i Sollefteå för att träffa de lokalbor som kämpar för att rädda sjukhuset där från att läggas ner.

Sachnin blev felaktigt titulerad som ”producent” av SVT-teamet och beskylls nu från vissa håll för att vara en ”putinagent” som jobbar för Russia Today, och folk försöker klura ut hur detta går ihop med det faktum att han är politisk flykting från just Putins Ryssland, där han deltog som en av ledarna för proteströrelsen 2011-2012.

I själva verket var Sachnin mera en sorts guide för det ryska TV-teamet på plats i Sverige. Han blev kontaktad av den riktiga producenten Nikita Sutyrin, deras bekantskap går tillbaka många år, som bad om hjälp att hitta intressanta karaktärer att träffa och intervjua här i Sverige. Något som Sachnin ställde upp på, utan att se det som något större problem, på samma sätt som han alltid ställer upp för så väl oppositionella som regimtrogna ryska medier som den politiker han är, och till och med brukar låta sig intervjuas av CIA:s Radio Free Europe.

Nu tog han glatt på sig uppgiften att få vara med att visa upp det Sverige som han har lärt känna de senaste fem åren. En stor del av Sveriges vänster har låtit sig intervjuas i den här dokumentären, representanter för Vänsterpartiet, Socialistiska Partiet, Kommunistiska Partiet, samt akademiker och andra intellektuella. (Jan Guillou tackade nej, med hänvisning till att det enda som kan slita honom från arbetet med att skriva klart sin nästa bok skulle vara hans egen begravning.) En huvudperson i filmen blir troligen den i vissa ögon kontroversielle vänstermiljonären Lasse Diding som driver ”Leninbadet” i Varberg.

Jag själv ställde upp i filmen med att guida det ryska TV-teamet i ”Lenins Stockholm”. Alltså att visa de platser som Lenin besökte under sin snabba mellanlandning i Stockholm 1917, på väg från Schweiz till det revolutionära Ryssland. Jag har en personlig koppling till detta, eftersom min farmors far Thure Winberg arbetade på varuhuset PUB och sålde den berömda kostymen till Lenin. Tidigare i våras ställde jag upp på en liknade intervju för brittiska BBC, och kände att jag inte kunde tacka nej till Russia Today, trots att jag helst hade velat göra det eftersom jag som svensk är feg och rädd för allt som är kontroversiellt. För övrigt insisterade både BBC och RT på att jag skulle berätta om Lenins keps snarare än hans kostym, så jag gick under grupptryck med på att säga att kanske köpte Lenin även sin berömda keps i Stockholm, trots att jag inte är säker på det. Så ”fake news”-varning på frågan om kepsen.

BBC:s dokumentär sändes i april och jag är ganska nöjd med resultatet, även om jag var nervös även inför det. Att säga att jag är nervös för hur RT ska klippa ihop sitt material från besöket i Sverige är heller ingen underdrift. Men än så länge har vi ingen aning om hur slutversionen av denna redan så omtalade lilla dokumentärfilm kommer att bli. Kanske kunde kritikerna vänta med att kommentera den, tills den har sänts i höst. Men jag gissar att allt detta ståhej har blåst över då, och att få ens kommer att se filmen.

Per Leander