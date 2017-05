USA: Massiv skattelättnad maskerad som sjukvårdsreform

► Republikanerna baxar Trumps kapsejsade flaggskepp till senaten

► Förslaget kan ställa 24 miljoner amerikaner utan sjukförsäkring

► Trumpcare gynnar de rika och slår mot de fattiga och utsatta

Miljoner fattiga och låginkomsttagare i USA riskerar att bli av med sin sjukvårdsförsäkring. Detta sedan representanthuset i torsdags röstade igenom sjukvårdsreformen The American Health Care Act, AHCA. Ett lagförslag som, om det omsätts i praktiken, kommer att vara förödande för de mest utsatta samtidigt som det gynnar de välbeställda.

Även om AHCA kallas för Trumpcare och även om Donald Trumps mest upprepade vallöfte var att riva upp och ersätta The Affordable Care Act – i folkmunn Obamacare – så är sjukvårdsreformen främst Paul Ryans verk. Efter att förslaget inte röstades igenom i mars har representanthusets talman hetsat fram en lite omarbetad version och använt partipiskan för att driva igenom det med resultatet att 217 röstade för och 213 emot.

Enligt den nu gällande sjukförsäkringslagen får försäkringsbolag inte neka sjukvårdsförsäkring åt personer som redan har en diagnos. De får inte heller avsluta försäkringar när människor blir sjuka. Lagen, som antogs 2010, har också utvidgat Medicare och Medicaid, de statliga försäkringarna för pensionärer respektive låginkomsttagare, och gjort så att unga vuxna får omfattas av sina föräldrars försäkringar tills de fyller 26 år. Dessutom har varje delstat uppmanats att skapa en sorts sjukvårdsförsäkringsbörs.

AHCA har bevarat vissa populära delar av Obamacare. Bland annat att barn får stanna på föräldrars försäkringar samt att försäkringsbolag inte får diskriminera patienter med en diagnos. Men det räcker inte på långa vägar för att väga upp för alla försämringar. Försämringar som främst drabbar fattiga.

Trumpcare är nämligen egentligen inte en sjukvårdsreform utan en reform med syfte att möjliggöra Trumps skattesänkningar för rika och företag. Den tar bort beskattningar av höginkomsttagare, försäkringsbolag och läkemedelsbolag. Den tillåter försäkringsbolag att höja avgifterna med 30 procent årligen för dem som inte betalar sina premier och att ta ut högre premier från kunder som redan är sjuka. Den tar också bort det statliga kravet på att enskilda personer ska ha försäkring. Dessutom slopar den de statliga anslagen till hälsorganisationen Planned Parenthood, vars hälsocenter når ut till människor i fattiga områden, människor som annars inte skulle ha tillgång till reproduktiv hälsa, till cellprovtagning eller möjligheten att göra abort. Planned Parenthood varnar för att lagförslaget kan försätta USA i hälsomässigt katastrofläge.

Lagförslaget gynnar helt enkelt välbärgade och unga, men blir dyrt för fattiga, gamla och sjuka. Det kan komma att innebära att minst 24 miljoner amerikaner förlorar sin sjukförsäkring. Därför har reformen de senaste dagarna bland annat kallats för en ”massiv skattelättnad maskerad som en sjukvårdslagstiftning” och många menar att Republikanerna nu sliter isär ett sjukvårdssystem enbart för att belöna kampanjdonatorer och politiska meningsfränder, på bekostnad av sjuka amerikaner.

Syster Carol Keehan, ordförande för Catholic Health Association of the United States, har ibland annat tidningen The Nation påpekat vikten av att se lagförslaget för vad det är: “Det är inte på något sätt en sjukvårdslag. Det är snarare en lagstiftning vars syfte är att ta betydande medel som kongressen tilldelat hälso- och sjukvård för personer med väldigt låg inkomst och använda dessa pengar för skattesänkningar för några av våra rikaste medborgare. Detta strider mot vår nations anda och är ett enormt steg bakåt som vi måste stå emot.”

Nu går reformförslaget vidare till senaten. Och även om det ser mörkt ut så finns det en viss liten hoppfullhet inbakad i torsdagens besked. Falska nyheter och alternativa fakta i all ära, politisk retorik går bara att ta till en viss nivå. Den här gången borde det inte vara möjligt för Republikanerna att snacka bort vad de faktiskt röstat igenom och vilka konsekvenser det kan få för miljoner amerikaner om reformförslaget godkänns i senaten: omöjligt höga sjukvårdskostnader för dem som har minst möjlighet att betala. Skattelättnader för de rika, före omsorg om de sjuka.

Republikanerna har visat var de står och reformen – som av Trumpanhängarna just nu betraktas som en seger för presidenten – borde, i slutändan, kunna bli hans fall. Han skulle skapa ett ”bättre system” än Obamacare. Men de som förlorar sin sjukförsäkring om förslaget går igenom får det under inga omständigheter bättre. Inga alternativa fakta kan dölja det.

Oavsett om reformen går igenom eller inte så borde de republikaner som röstade för förslaget få äta upp det under resten av sina politiska liv.

Emma Lundström

