Pengarna eller Livet

”Vi är nog många som har sett oss själva framförallt som konstnärer och skapare, innan vi kom hit. Jag tror att man måste lära sig se på sig själv som en entreprenör, som liksom vilket företag som helst. Att man har en produkt man måste kunna sälja”

Så säger Clara Alm när hon intervjuas i P1:s kulturnyheter 3 maj 2017. Clara studerar ”musikproduktion med entreprenörskap” på universitetet i Örebro. Den här typen av utbildning är populär. Karlstad universitet har sen år 2012 haft distanskursen ”låtskrivare, musikproducent och entreprenör” och antalet sökande dit har sedan starten mer än tredubblats. Så till hösten 2018 kommer man att starta ett nytt, tvåårigt program.

Att allt fler områden av mänsklig verksamhet förvandlas till varor i det kapitalistiska samhället är inget nytt. Redan den gamle Karl Marx pekade på det under 1800-talet. Pengarna tränger i i varje por av samhället. I dagens Sverige har verksamheter som vård, skola och omsorg som tidigare stod utanför marknadsekonomin genom privatiseringar och bolagiseringar dragits in i penningkarusellen för att generera vinster åt privata ”entreprenörer”. Att även musik dras in är inte konstigt. Men vad tycker vi om detta? Sveriges Radio rapporterar om det som ett faktum helt enkelt.

Vi matas ju ständigt med nyheter om det ”svenska musikundret”. Framgångsrika artister och producenter framhålls som en del av exportindustrin. I utslagningstävlingar får ungdomar veta att om de inte presterar som medelålders smakdomare tycker är gångbart, ja då ska dom helst gå hem och aldrig ta i ett instrument mer.

Är det någon som kan tänka sej John Lennon eller Mick Jagger som 20-åringar låta Alexander Bard-typer tala om för dom hur dom ska spela? Tanken är absurd och det säger något om klimatförändringen i kulturlivet. Att all mänsklig verksamhet kommersialiseras under kapitalismen är en given trend. Järnvägar, åldringsvård, fotboll etc.

Vi har nu till och med kommersiella lekplatser där föräldrar får betala för att barnen ska leka. Borgerliga politiker klagar över om kommuner tillhandahåller gratis träning eftersom det blir ”illojal konkurrens” gentemot privata gym. Man tar sej för pannan! När kommer de att försöka förbjuda kommunala lekplatser där barnen får gunga gratis?

Vi kan också se hur unga människor som den ovan citerade Clara Alm indoktrineras till att acceptera och bejaka. Men vi måste inte acceptera. Det vi måste är att driva en politik som säger ”Inga vinster i välfärdssystemen”. Vi måste driva en politik för att återförstatliga och återkommunalisera det som privatiserats i den nyliberala härjningsvågen. Vi måste våga säga: Musik handlar om att förmedla känslor tankar och upplevelse. Vi måste bejaka all musik som är ärlig och kommer från hjärtat på kompositör och utövare.

Vi måste hävda den musiken i motsats till den som produceras utifrån marknadstänkande och penningkalkyler. Vi måste uppmuntra människor att spela och sjunga, utan att känna att de måste följa idolprogrammens smakdomares diktat. Att ha roligt, att göra musik tillsammans.

Massor med människor har kapacitet till att spela men får i dagens klimat höra att om du inte är ett melodifestivalvinnarämne ska du hålla tyst. Marknadsfanatikerna försöker ta glädjen ifrån oss och förvandla oss till passiva konsumenter av deras strömlinjeformade och opersonliga musik.

Jag hoppas att Clara Alm i Örebro tänker ett varv till. Musik är inte ”en produkt man måste kunna sälja”.

Peter Widén