Kulturhuset kan tvingas slå igen

► Kontrapunkt – Kulturhus och social mötesplats stängs tills vidare

► Tvist mellan föreningen och fastighetsägaren ligger bakom

► Kontrapunkt: ”Nu behöver vi Malmös stöd mer än någonsin”

Det sociala centret Kontrapunkt har i mer än sju år hållit till på Västanforsgatan i Malmö. Efter att från början mest fokuserat på kulturevenemang, nattklubbar och spelningar har föreningen gradvis skiftat fokus mot att bland annat syssla med asylrådgivning, folkkök, Klädotek, solidarisk matmarknad och socialt arbete. I samband med flyktingkrisen under hösten 2015 erbjöds över 17 000 personer tak över huvudet hos Kontrapunkt. Men i måndags lade föreningen ned all verksamhet på grund av en tvist med hyresvärden.

Kontrapunkt uppger i ett pressmeddelande att fastighetsägaren Eroom Properties tvingar föreningen att omgående sluta med verksamheten. Enligt Kontrapunkt beror det på en konflikt som blossade upp i samband med förra årets gatufest på Norra Grängesbergsgatan, ett stenkast från deras lokaler. Fastighetsägare är bolaget Eroom Properties, som ägs av den kontroversiella eldsjälen och fastighetsspekulanten Kwame Moore via ett holdingbolag. Bakgrunden till konflikten är ett mailutskick där Kontrapunkt gick ut med hård kritik mot gatufesten som Kwame Moore är med och arrangerar. Föreningen anklagade gatufestivalen för toppstyrning och uttryckte oro för gentrifiering av området.

Erooms ägare Kwame Moore som själv snarare verkar se sig som en social entreprenör som försöker utveckla området än som en simpel kapitalist blev både ledsen och arg, och meddelade Kontrapunkt per mail att han såg utskicket som ett aktivt motarbetande mot honom som fastighetsägare. Han deklarerade att han omgående avbröt allt samarbete med organisationen och att han avsåg börja arbeta för att Kontrapunkt skulle lämna lokalerna.

I mars skickade någon in en anonym anmälan till Stadsbyggnadskontoret (SBK) som gjorde ett tillsynsbesök och konstaterade att det saknades bygglov för samlingslokal och föreningsverksamhet. SBK har efter sin tillsyn krävt av Eroom att ordna med bygglov. När Kontrapunkt sedan bett hyresvärden söka det saknade bygglovet har denne vägrat. Därför har Kontrapunkt nu stängts – förbjudet enligt lag att fortsätta sin verksamhet.

Sedan stängningen offentliggjordes har flera sociala rörelser i Malmö gått ut till stöd för Kontrapunkt:

– Kontrapunkt har bedrivit en mycket viktig verksamhet i Malmö. Samtidigt som makten talar om andrum och systemkollaps har tusentals Malmöbor i konkret handling och under Kontrapunkts tak visat solidaritet i ordets mest konkreta bemärkelse. Kontrapunkt har varit en viktig samlingspunkt för kultur, aktivism och hopp om förändring, för oss är det självklart att stötta Kontrapunkt, säger Emma-Lina Johansson, samordnare för 8-marsarrangemanget 2017.

Allt åt Alla Malmö skriver i ett stöduttalande:

”Vi i Allt åt Alla ger givetvis vårt helhjärtade stöd till Kontrapunkt i sin konflikt med Eroom. Vi lägger också vårt hopp och vår energi på en dröm om ett annat Malmö. Ett Malmö där våra gemenskaper och vår kreativitet inte används som medel i jakten på ständigt nya fördelar för näringslivet. Ett Malmö där demokrati är något mer än rätten att välja vem som ska skänka vår stad till kapitalet. Liksom vi själva och vår gemenskap, så är staden mer än en vara att sälja.”

Även Vänsterpartiet i Malmö ger Kontrapunkt sitt fulla stöd:

– Kommunen har inte på något sätt tackat för den insats som Kontrapunkt gjort för staden och nu borde kommunledningen arbeta för att hitta en lösning. Jag uppmanar också alla solidaritetsrörelser i Malmö att stödja Kontrapunkt, säger Hanna Thomé, oppositionsråd för Vänsterpartiet.

Verksamheterna på Västanforsgatan drivs helt utan offentliga bidrag och är beroende av frivilliga donationer och ett folkligt stöd. Kontrapunkt befinner sig nu i en situation där föreningen inte kan bedriva verksamhet i lokalerna förrän processen är avslutad men samtidigt tvingas betala lokalhyra och stå för bygglov och hela bygglovsprocessen själva. Utan verksamhet kan föreningen inte betala hyran och eftersom fastighetsägaren Kwami Moore verkar vilja bli av med Kontrapunkt är risken stor att föreningen nu vräks. Internationalen har sökt Kwame Moore för en kommentar, men inte lyckats nå honom.

Kontrapunkt avslutar sitt pressmeddelande med att konstatera:

”Vi vet inte än exakt hur vi ska gå vidare härifrån, men vi håller på och diskuterar det inom organisationen för fullt. Vi vill såklart fortsätta göra kulturarrangemang och bedriva socialt arbete och har fortfarande hopp om att få till en lösning. Nu mer än någonsin behöver vi Malmös stöd!”

Marco Jamil Espvall