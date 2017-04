Farligt att skämta i Spanien

Yttrandefriheten är hotad i Spanien. Studenten Cassandra Vera twittrade ut ett skämt om mordet på Francos guldgosse Luis Carrero Blanco. Det skulle hon inte ha gjort. Skämtet ledde till en dom som många menar är ett hårt slag mot det fria ordet.

Premiärminister Carrero Blanco skulle ta över efter Franco. Istället mördades han av ETA som sprängde hans bil 1973. Bomben var så kraftfull att explosionen kastade hans Dodge högt upp i luften, över kyrkan där han just hade deltagit i mässan. Den baskiska separatistgruppen visade att den kunde slå mot Francos högsta krets och diktatorn stod plötsligt utan efterträdare.

När Cassandra Vera skämtade om mordet 40 år senare i en tweet var det fortfarande too soon för det spanska rättsväsendet. Nu har Högsta domstolen dömt henne till ett års fängelse och förbjudit henne att inneha ett statligt jobb inom de närmsta sju åren. Enligt rätten har hon ”glorifierat terrorism och förödmjukat dess offer”. Hon skrev bland annat att ”ETA lanserade en policy mot tjänstebilar i kombination med ett rymdprogram” och att ”Kissinger gav Carrero Blanco en bit av månen; ETA betalade för resan dit”.

Den sistnämnda tweeten syftade på att Kissinger ska ha gett Carrero Blanco en sten från månen.

Det styrande konservativa Partido Popular har inga invändningar mot domstolens beslut. Istället är det oppositionen som gått ut till stöd för Vera. Podemos ledare Pablo Iglesias och hans koalitionspartner från Izquierda Unida, Alberto Garzón, har båda tagit avstånd från domen. ”Att skämta är inte ett brott och Spanien är inte en diktatur”, skrev Iglesias på Twitter och utmanade rättsväsendet att sätta honom i fängelse tillsammans med Vera. Även Carrero Blancos barnbarn Lucía Carrero Blanco har kritiserat domen.

Själv säger Cassandra Vera till Guardian att hon inte ångrar sig: ”Den här sortens humor är väldigt accepterad i Spanien så jag tycker inte att jag har något att be om ursäkt för.” Hon menar att även om majoriteten av spanjorerna har accepterat landets förflutna och kan skämta om det, så har många domare och åklagare fastnat i en annan tid.

Även om domen är villkorlig är hon orolig för att den ska märka henne för livet. Den gör att hon inte kan få fortsatta studielån och sätter stopp för hennes plan att utbilda sig till lärare.

Tyvärr är fallet Cassandra Vera inte det enda som visar att yttrandefriheten är hotad i Spanien. För några månader sedan dömdes sångaren i gruppen Def Con Dos till ett års fängelse, också han för ETA-skämt. Tidigare har även en dockteater åtalats för att ha hyllat terrorism under en föreställning. Teaterinnehavarna fick tillbringa fem dagar i fängelse trots att de påpekade att det rörde sig om satir.

Både människorättsorganisationer och FN har de senaste åren kritiserat den spanska regeringen för lagar som begränsar yttrande- och mötesfriheten. Human Rights Watch har beskrivit domen mot Cassandra Vera som helt hel galen. Advokatfirman som representerar henne har meddelat att den kommer att ta domen till Europadomstolen om det behövs.

Emma Lundström