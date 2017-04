Fängslande om New Yorks 30-talshistoria

Få städer i världen är så fascinerande som världsmetropolen New York, vars sky­skrapor reser sig mot himlen på gränsen mellan den gamla och nya världen, med en befolkning från jordens alla hörn. Den mest dramatiska perioden i stadens historia är utan tvekan 1930-talet, då allt vi förknippar med New York tycks ha hänt på samma gång.

Författaren Jules Stewart ger i sin bok Gotham Rising en fängslande beskrivning av detta årtionde som börjar med den stora depressionen. Trots krisen, som tvingar tusentals arbetslösa människor att leva som hemlösa i Central Park, är det under detta årtionde som stadens skyskrapor börjar växa upp, med Chrysler Building och Empire State Building tävlandes om vilken som ska bli högst.

Jazzen slår igenom och vit medelklass går för att lyssna på svarta musiker som spelar på klubbar där afroamerikaner inte har tillträde, samtidigt som förbudet mot alkohol – som bara ledde till ökad krimina­litet – till sist avskaffas. Den nye borgmästaren Fiorello La Guardia tar strid mot så väl maffian som korruptionen inom stadsadministrationen. Och han bygger stadens första flygplats som idag bär hans namn.

Årtiondet börjar med kommunistiska demonstrationer och slutar med en stor nazistisk manifestation som samlar 20 000 människor i Madison Square Garden i protest mot amerikansk inblandning i det nya europeiska kriget. Samtidigt kommer 100 000 judiska flyktingar från Europa till New York.

Och 1939 uppfinner serietecknaren Bob Kane en seriehjälte som han kallar Batman, och vars äventyr han förlägger till en fiktiv stad vars namn han lånar från ett tidigare holländskt smeknamn på New York: Gotham.

Per Leander