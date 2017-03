Hade Palme stämt möte på mordnatten?

Det har nu gått 31 år sedan statsminister Olof Palme mördades på Sveavägen i Stockholm. I veckan deltog Internationalens tidigare chefredaktör Gunnar Wall, författare till flera böcker om Palmemordet, som gäst hos kriminologen Leif G W Perssons TV-program Veckans brott, för att diskutera det ännu ouppklarade mordet. Där presenterade Gunnar Wall en teori som säger att gärningsmannen skulle ha bestämt träff med Palme på mordnatten.

– Jag fick en inbjudan att vara med i Veckans brott, uppenbarligen eftersom att G W Persson tyckte att det här alternativet var så intressant att det var värt att diskutera i TV, säger Gunnar Wall, och berättar vidare:

– Det är uppgifter som har funnits i utredningen väldigt länge, fast de har varit okända för den stora allmänheten. Det baserar sig på vad fem vittnen såg före skottlossningen. De har uppfattat ett annat händelseförlopp än det som har blivit det etablerade. Nämligen att Palme skulle ha haft kontakt med gärningsmannen. Det är intressant också eftersom det kan ge en förklaring till varför mordet ägde rum där det ägde rum. Det har alltid varit svårt att förklara varför mördaren kunde stå i just det gathörnet och vänta på Olof och Lisbet Palme, om han inte visste i förväg att de skulle komma dit.

– Men om man tänker sig att det var en person som hade stämt möte med Palme, så kan det förklara hur mördaren kunde komma så nära. Först står mördaren stilla och samtalar med paret Palme, vilket flera vittnen alltså uppger, och sen när samtalet är över och de börjar gå, då tar han fram sitt vapen och skjuter Palme i ryggen på nära håll. Sen flyr mördaren upp Tunnelgatan, vilket visar sig vara en idealisk väg att komma undan på.

– Det här skulle i sin tur kunna peka på att det var någon som kunde ge intrycket av att han hade väldigt viktig information som Palme skulle få, vilket tyder på att det skulle vara en politisk konspiration där någon kan lägga upp ett sådant arrangemang. Då kommer man osökt in på det här Stay Behind-nätverket, säger Gunnar Wall och syftar på den CIA-uppbackade hemliga militärorganisation som fanns i Sverige och andra länder under Kalla kriget.

Till saken hör också att Stay Behind hade tillgång till Skandiahuset på Sveavägen, alldeles intill mordplatsen, så gärningsmannen kan ha tagit sin tillflykt dit för att gömma sig direkt efter mordet.

Om det skulle vara så här. Hur kommer det sig att Lisbet aldrig har talat om ett möte med gärningsmannen?

– Jag har två hypotetiska alternativ. Det ena är att hon skulle ha fått en så svår chock av händelsen att hon drabbades av en minneslucka. Sådant kan förekomma. Det andra alternativet skulle vara att någon som hon hade förtroende för, sa att det här är känslig information som inte får bli offentligt. Exempelvis av utredningstekniska skäl, eller för familjens säkerhet.

– Den här teorin borde i alla fall utredas, och det har man inte gjort under alla dessa år, trots vittnesuppgifterna. Och det skulle kunna vara förklaring­en till att utredningen fortfarande står och stampar. Man har inte tittat på det här, kanske för att det har varit för känsligt.

Vad är det senaste som hänt i utredningen?

– Det viktigaste i Palmeutredningen annars är att Dag Andersson som var spaningsledare förut, har gjort några viktiga markeringar genom att säga att walkie talkie-observationerna är något man måste undersöka närmre. Dag Andersson avgick i höstas, något besviken över att utredningen inte hade fått tillräckligt med resurser, så det var ju en tråkig signal kan man säga.

– Samtidigt har utredningen fått en ny åklagare, Krister Petersson istället för Kerstin Skarp, så det kan ju möjligtvis betyda att det kommer att bli ett annat sätt att arbeta. Kerstin Skarp var inte direkt motiverad utan verkar ha betraktat fallet som avslutat, samtidigt som hon hade en väldigt hård tillämp­ning av sekretessen när det gällde att lämna ut uppgifter. Vi får se om det kommer att bli annorlunda nu.

Har du någon ny bok på gång?

– Ja, det blir det. Jag håller på med en bok som kommer i höst och bland annat kommer att handla om Palmeutredningen, och som dessutom kommer att handla om bristen på demokrati i västliga demokratier.

Per Leander