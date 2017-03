Glädje för Gállok, oro för Stekenjokk

► Världsarv sätter käppar i hjulet för Beowulf Mining

► Utländskt bolag matar in pengar i Vilhelmina Minerals

► Arne Müller varnar för nytt liv i osannolika gruvprojekt

Trots att de senaste årens låga mineralpriser har gjort att aningen färre utländska bolag sökt brytningstillstånd på svensk mark finns det fortfarande en hel del exploatörer som försöker. Bland annat har det brittiska gruvbolaget Beowulf Mining och dess dotterbolag Jokkmokk Iron Mines fortsatt påtryckningarna för att få till stånd en järnmalmsgruva i Gállok utanför Jokkmokk, trots omfattande protester. Men i tisdags kom ännu ett bakslag för bolaget. Då meddelade nämligen både Riksantikvarieämbetet, RAÄ, och Naturvårdsverket att de, i likhet med Länsstyrelsen, inte anser att gruvbolaget har lyckats med att belysa hur världsarvet Laponia påverkas av en eventuell bearbetningskoncession i Gállok.

I sitt remissyttrande till Bergsstaten skriver Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket att det i det befintliga underlaget ”inte framgår vad den eventuella indirekta påverkan kan bli på världsarvets värden”, särskilt när det gäller renskötseln i området. De båda instanserna menar att ”den direkta och indirekta påverkan från transporter som är en följd av verksamheten” bör bedömas i relation till ”de för Laponia utpekade värdena även ifråga om naturvärdena”.

Enligt ett pressmeddelande ska Beowulf Mining gå igenom yttrandena och bolagets vd, Kurt Budge, ska i veckan besöka Luleå och Jokkmokk för att diskutera Gállok med ”huvudintressenter och beslutsfattare”.

I Stekenjokk i Vilhelminafjällen ser det just nu dystrare ut för gruvmotståndet. Där har Vilhelmina Minerals planer på att återöppna den gamla gruvan legat på is sedan i februari 2014. Då beslutade Bergsstaten att gå på samma linje som länsstyrelserna i Västerbotten och Jämtland och säga nej till en gruva i Stekenjokk med hänvisning till att rennäring ökat i området sedan Boliden stängde sin gruva där för närmare 30 år sedan. Sedan dess har frågan legat på Näringsdepartementets bord eftersom bolaget överklagade beslutet till regeringen.

Nu meddelar nättidningen Metaller och gruvor att ett utländskt bolag är på väg in som största ägare i Vilhelmina Mineral. Den nya ägaren ska, enligt nättidningen, finansiera en utvecklingsplan med 20 miljoner kronor mot hälften av ägandet i bolaget. Samtidigt har bolaget fått anstånd från Näringsdepartementet när det gäller att komplettera ansökan om bearbetningskoncession för Stekenjokkprojektet.

Journalisten och författaren Arne Müller skrev i sociala medier att beskedet fått honom att ändra syn på oddsen för att en gruva ska öppnas i Stekenjokk under det närmaste årtiondet. Innan beskedet skulle han ha sagt en på 1000 eftersom intressekonflikten med rennäringen är så tydlig och eftersom planerna ”inkräktar på naturskyddade områden” och att en omstart för gruvverksamheten ”rimligen innebär att hela miljöansvaret för området måste tas över från Boliden”.

Nu uppskattar han att oddsen ändrats till 1 på 100 eftersom det plötsligt finns en ny finansiär som går in med kapital för fortsatta undersökningar. Även om 20 miljoner knappast räcker för de undersökningar, utredningar och den investeringskalkyl som krävs för att få finansiering för själva gruvetableringen. Dessutom krävs det mycket för att regeringen ska säga ja till ett projekt som både Bergsstaten och två länsstyrelser har sagt nej till.

Tisdagens besked tycker Arne Müller bör ses som en lärdom om riskerna med att avskriva gruvprojekt för tidigt bara för att de framstår som extremt orealistiska: ”Skiftande metallpriser, tillgången på riskkapital, förväntningar om framtida brist gör att även de minst sannolika projekt kan återuppstå gång på gång.”

Emma Lundström

