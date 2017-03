Fokus på organisering underifrån

Förortskamp, facklig organisering och avrustning var några av de frågor som i helgen diskuterades när Socialistiska Partiet höll kongress i Stockholm. På legendariska Oasens gamla scen i Rågsveds Folkets hus samlades socialister från hela Sverige för att prata om framtiden.

Medan vårsolen gassade över Rågsveds runda torg fylldes lokalen inne i Folkets hus med funderingar och förslag på hur vänstern bör arbeta framöver. Huvudfokus låg på sociala rörelser och fackliga initiativ, eftersom SP är ett rörelseparti som värnar om gräsrotskampen.

Bland annat diskuterades hur vänstern kan växa, hur fackförbunden kan radikaliseras och hur det folkliga motståndet ökar mot militariseringen av Sverige och den omstridda Natoledda krigsövningen Aurora 17 som ska äga rum i höst. Vänsterpartisten Jonas Karlsson bjöd in till Digitalt Forum på ABF i Stockholm den 29:e april – ett möte om hur vänstern kan bli bättre på digital aktivism – och det rapporterades om den massiva mobiliseringen som pågår inför G20-toppmötet i Hamburg i början av juli. Det antogs även uttalanden till stöd för Hamn4ans fackliga kamp i Göteborg och BB-ockupanternas kamp för rättvis och jämlik sjukvård i Sollefteå.

Elin Gauffin, från Rättvisepartiet Socialisterna talade om hur den svenska vänstern kan ta intryck från den amerikanska som just nu växer enormt. Hon påpekade att Democratic Socialists har ökat från 6000 till 18000 medlemmar på två år och att Socialist Alternative har tredubblats under samma tid. Dessutom talade hon om vikten av att inte vara sekteristisk och till exempel avfärda vänsterinitiativ som rörelsen kring Bernie Sanders primärvalskampanj. Peter Widén från SP var inne på samma linje:

– Vi måste alltid vara där människor kämpar. Om vi tar Bernie Sanders till exempel. Det fanns vänstermänniskor som sade att det här är bara socialdemokrati eller det här är bara inom det Demokratiska partiet. Men självklart måste vi vara där människor ställer frågor och radikaliseras. Där det rör på sig. Vi ska inspirera, hjälpa till och ha en icke-sekteristisk attityd till all kamp. Inte komma med pekpinnar och tala om hur det ska vara.

Rättvisepartiet Socialisternas Arne Johansson, ordförande i Norra Järva stadsdelsråd, talade om den allvarliga utvecklingen i Järvaområdet under de senaste åren. Om de många skjutningarna, om bostadskampen, om att rädda de kommunala skolorna som undermineras av att de privata skolorna har insett att skolpengen är högre i förorten, om de flera hundra unga som inte har gymnasiekompetens och inte kommer in på arbetsmarknaden.

Arne Johansson föreslog en förortskonferens om hur segregationen ska brytas och varnade för att LO:s nya öppenhet inför låglönejobb är ett hot mot både fackföreningsrörelsen och förorternas folk. Han påpekade att det kommer att ske en global klimatmarsch den 29:e april och menade att de sociala vänsterrörelserna i Sverige borde ta intryck av USA och gå samman och stärka varandra.

– Samhället förfaller. Vatten och avlopp förfaller. Bostadssektorn har förfallit. Skolorna och vården likaså. Det krävs massiva investeringar. Vi måste bryta med den här budgetpolitiken som ligger som en våt filt över hela det politiska landskapet i Sverige, sade han och pekade på det absurda i att världens största riskkapitalbolag Blackstone nu tänker tjäna snabba pengar på bostadskrisen i Stockholm:

– Kommer att köpa upp förortsområden och göra skitrenoveringar. Detta kommer att tränga ut låginkomsttagarna på ett sätt som är fullkomligt oacceptabelt och innebär en enorm fattigdomsfälla för förorternas folk. Det här är en tickande bomb. De enstaka skjutningar vi ser idag kan när som helst övergå i kravaller igen. Vi måste ta itu med. Vad vi behöver är ett helt kavalleri av röda eldsjälar.

SP:s Håkan Blomqvist talade om att han upplever att det finns ett enormt sug efter radikal politik bland ungdomar. Han har träffat en ny generation unga människor, ofta från Stockholms förorter som är aktiva i SSU.

– De suger åt sig en radikal riktning för arbetarrörelsen och vill bryta med den extremt systemanpassade Socialdemokratin. Vad vi kan göra som parti är att hjälpa till eftersom folk idag är jäkligt ovana vid rörelsearbete och aktioner, säger han och understryker samtidigt att det inte får handla om att pådyvla folk saker utan om att utvecklas tillsammans:

– Det är viktigt att med självförtroende och mod stå upp för socialistiska idéer idag och erövra tolkningsföreträdet om vad man menar med socialistiska åtgärder och framtidsperspektiv. Det går inte att krampa fram en ny vänsterkraft, men om det finns möjlighet att skapa varaktiga samband med andra vänsterkrafter så måste vi försöka göra det.

Text och foto: Emma Lundström