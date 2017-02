Volvo används som fackfientlig propaganda i USA

De falska nyheternas och den alternativa faktans USA vet just nu inga gränser. Till och med Sverige har dragits in i karusellen. Donald Trumps uttalande om att vi här i landet skulle ha drabbades av ett terroristattentat i fredags har nog inte gått många förbi. Mindre känt är det kanske att vårt avlånga land var på tapeten som ”fake news” redan några dagar tidigare.

Det var när Kentuckys republikanske guvernör Matt Bevin under ett tal i förra veckan lovprisade att delstatens generalförsamling nyligen klubbat igenom den fackfientliga lagen ”right to work” som Sverige kom på tal. Guvernören hävdade nämligen att den svenska ambassadören hade anförtrott honom att Volvo skulle ha valt att förlägga en ny fabrik till Kentucky om delstaten hade haft en sådan lag när det begav sig: “Jag satt bredvid Sveriges ambassadör för några veckor sedan och han berättade för mig att Volvo ville vara här, att Volvo kunde ha varit här, skulle ha varit här, om vi hade drivit igenom right to work.”

Talet hölls på torsdagen. På fredagen kunde tidningen Insider Louisville rapportera att en taleskvinna för den svenska ambassaden meddelat att ambassadören, Björn Lyrvall, inte alls ska ha sagt något sådant till Matt Bevin. Taleskvinnan, Monica Enqvist, svarade Insider Louisville via mejl: “Vi tror att det måste ha blivit något sorts missförstånd när det gäller vad ambassadören sade under sitt samtal med Kentuckys guvernör.”

Hon var också mån om att påpeka att Sverige är ett av de länder som investerar mest i USA och att svenska företag skapar jobb i alla femtio delstater. Liksom att ambassaden inte har någon insiderinformation om hur investerande företag fattar sina beslut.

Volvo Car USA förnekade omedelbart att en right to work-lag någonsin ska ha varit ett krav när företaget diskuterat etableringsplatser.

Det var för två år sedan som Volvo gick ut med att företagets första bilfabrik i USA, med 2000 anställda, ska anläggas i South Carolina. South Carolina har länge haft en right to work-lag. Dessutom erbjöd delstaten Volvo över 200 miljoner dollar i skattelättnader om företaget valde att etablera sig där. Det är mycket troligt att den fackfientliga lagen hade ”positiv inverkan” på beslutsprocessen för det multinationella företag som Volvo är idag. Det rättfärdigar inte att en republikansk guvernör lägger orden i munnen på en svensk ambassadör.

Lagen ”right to work” förbjuder arbetsplatser från att göra fackligt medlemskap till ett villkor för anställning. Den tillåter också anställda att sluta betala fackföreningsavgifter medan de fortfarande får fördelarna av avtal som förhandlats fram av facket. Kentucky var den sista sydstaten att klubba igenom den fackfientliga lagen.

Matt Bevin har inte kommenterat sitt uttalande eller reaktionerna på det.

Emma Lundström

