Trumps energirådgivare dryper av olja och gas

Donald Trump skulle ”dränera träsket” i Washington när han fick makten. Folket skulle styra. Inte eliten. Det blev ingenting av med den saken. Som förväntat. Istället fyller han nu maktpositionerna med lobbyister, industriledare och högerpolitiker med starka ekonomiska intressen. Nu senast har han utsett industrilobbyisten och klimatförnekaren Michael ”Mike” Catanzaro till Vita husets främste rådgivare när det gäller energipolitiska frågor.

Mike Catanzaro har under många år varit en av lobbyfirman CGCN:s ledande lobbyister för olje- och gasföretag som Noble Energy, Devon Energy, Encana Oil and Gas, American Fuel and Petrochemical Manufacturers och Hess Corporation. Under förra årets sista kvartal lobbade han bland annat för att stoppa Obamaadministrationen förslag på nya regler för metanutsläpp vid fracking och även mot nya myndighetsbestämmelser när det gäller oljeborrningsplattformar till havs. Generellt sett lobbade han för att så mycket gas och olja som möjligt ska kunna utvinnas på allmän mark.

Att Mike Catanzaro blir topprådgivare i energipolitiska frågor kommer inte som någon direkt överraskning. Redan under hösten varnade bland andra senatorerna Bernie Sanders och Elizabeth Warren för klimatförnekaren som då hade rollen som energirådgivare under Trumps valkampanj.

Catanzaro har i långa perioder under sin karriär varit inblandad i politiken i andra roller än den som ren och skär lobbyist. Nyhetssajten DeSmog skriver bland annat om hur han blev biträdande politisk chef för George W. Bush och Dick Cheneys presidentvalskampanj 2004. Han fick även fler positioner inom Bushadministrationen, ironiskt nog inom den federala miljöskyddsmyndigheten, EPA. Därefter blev han lobbyist för elbolaget Pennsylvania Power and Light. Senare har han arbetat för den republikanske senatorn James Inhofe, som anser att den globala uppvärmningen är en bluff, och som högt uppsatt energirådgivare åt Republikanernas dåvarande majoritetsledare, John Boehner.

Han har också varit vd för FTI Consulting under två år. FTI driver Energy in Depth som enligt DeSmog skapades av olje- och gasindustrin för att avvärja kritik från media, aktivister, miljögrupper och forskare mot den mycket miljöfarliga olje- och gasutvinningsmetoden fracking, alltså hydraulisk spräckning.

Fracking är också ett av ledorden för Trumpadministrationens energipolitik. Enligt Trumps energiplan, som går under namnen “America First Energy Plan”, ska frackingen öka markant och alla ”betungande regler för vår energiindustri” tas bort.

Mike Catanzaro har uppenbarligen ägnat mycket av sin karriär åt att forma energi- och miljöpolitik i Vita huset, kongressen och den privata sektorn. Han har pendlat mellan att vara lobbyist och ”politiker”. Alltid med en fot i företagsvärlden och med fullt fokus på företagens intressen. På listan över dem han tidigare lobbat för finns extremt fackfientliga Koch Industries, America’s Natural Gas Alliance och Halliburton.

Den inbitne lobbyisten har vid flera tillfällen gjort mycket klart att han ser klimathotet som ett vänsterpåhitt. ”More Leftist Enviro Scare Tacticts”, lydde en av rubrikerna när han i början av 2000-talet skrev flera ”klimatkritiska” artiklar för en konservativ webbsida med klimatförnekelse på agendan.

Den lobbykampanj till stöd för frackingindustrin som Catanzaro spelade en huvudroll i under slutet av förra året föll väl ut för industrin. Tillsammans med sina lobbyistvänner gjorde han frackingjätten Devon Energy en tjänst genom att få representanthuset att rösta ner Obamaadministrationens förslag på strängare regler när det gällde metanutsläpp under olje- och gasborrning på offentlig mark.

En av Devons frontfigurer, Larry Nichols, var också han energirådgivare under Trumps presidentkampanj. Företagsledaren donerade även pengar till kampanjen.

Sedan han blev vald till president har Donald Trump hållit privata möten med frackingindustrins ledare. Han omger sig nu med energirådgivare som på ett eller annat sätt har intressen inom energiindustrin. Intressen som utan tvekan kommer att påverka deras politiska ståndpunkter och beslut. Mike Catanzaro kan anses vara en av de mest insyltade och korrumperade av dessa rådgivare. Ur miljösynvinkel framstår han som inget annat än förödande.

Förutom att lobba för gas- och oljeindustrin har Catanzaro även lobbat hårt mot Barack Obamas ”Clean Power Plan” som bland annat innehåller kravet att koldioxidutsläpp från koleldade kraftverk ska regleras. 2015 ska han ha sagt att om Republikanerna vann Vita huset i presidentvalet, så skulle han börja med att stoppa införlivandet av klimatförändringarnas effekter när rättsliga bedömningar ska göras av förslag på federala energiinfrastrukturprojekt.

Vallöftena om att Donald Trump inte skulle styras av företagsintressen handlade alltså bara om att slå blå dunster i ögonen på väljarna. När lobbyister får maktpositioner i departement vars politiska intresseområde sammanfaller med intressena hos de företag de företräder eller har företrätt som lobbyister, är det inte tal om annat än korruption.

Mike Catanzaro förväntas få en position inom ramen för Nationella ekonomiska rådet. Enligt GreenWire har en källa som står Trumpadministrationen nära, meddelat att han kommer att ha ansvar för att ”genomföra presidentens inhemska energi- och miljöagenda” och ”hantera den politiska processen mellan olika organ” när det gäller dessa frågor. Det är ingenting annat än ett dåligt skämt.

Av industrin och affärsägarna ses Catanzaro som en förkämpe för fri marknad när det gäller energi- och miljöpolitik. Miljörörelsen i USA fruktar nu för den ohållbara och kortsiktiga energipolitik som han kommer att göra till Trumpadministrationens ledmotiv.

Emma Lundström

