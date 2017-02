Tortyr och massavrättningar i syriska Saydnayafängelset

I en ny uppmärksammad rapport avslöjar Amnesty International att den syriska regeringen ägnat sig åt utomrättsliga avrättningar i form av “mass-hängningar” i fängelset Saydnaya. Mellan 2011 och 2015 har grupper på upp till 50 personer varje vecka, ibland två gånger i veckan, tagits ut från sina celler och avrättats genom hängning. På fem år har 13 000 människor, de flesta civila som troligen bara har varit emot regeringen, hängts i hemlighet i Saydnaya – det handlar till exempel om demonstranter, politiska dissidenter, människorättsförsvarare, journalister, läkare, hjälparbetare och studenter.

Det finns starka skäl att anta att dessa massavrättningar fortfarande pågår.

Rapporten, Human slaughterhouse: Mass hangings and extermination at Saydnaya prison, Syria, visar också att regeringen medvetet utsätter de fängslade för omänskliga förhållanden genom att tortera dem och systematiskt neka dem mat, vatten, medicin och vård.

Det här utgör krigsbrott och brott mot mänskligheten – och är godkänt på högsta nivå från den syriska regeringen.

– Vi kräver att de syriska myndigheterna omedelbart upphör med de utomrättsliga avrättningarna, tortyren och den omänskliga behandlingen i Saydnaya och alla andra fängelser i Syrien. Även Ryssland och Iran, den syriska regeringens närmsta allierade måste agera med kraft för att få ett stopp på detta. De kommande fredssamtalen i Geneve kan inte ignorera detta. FN måste omedelbart tillsätta en oberoende utredning kring de brott som begåtts vid Saydnaya och kräva att oberoende övervakare släpps in till alla fängelser i Syrien, säger Lynn Maalouf, chef för Amnesty Internationals researchteam vid regionkontoret i Beirut.

Rapporten baserar sig på en utredning som pågått i ett år, från december 2015 till december 2016. Den bygger på intervjuer med 84 vittnen, däribland vakter som tidigare arbetat i Saydnayafängelset, personer som suttit fängslade i Saydnaya, domare och advokater.

En tidigare rapport från Amnesty som publicerades i augusti 2016 (där Amnesty bland annat arbetade tillsammans med ett team från Forensic Architecture, University of Goldsmith och gjorde en virtuell 3D-version av Saydnaya) uppskattade att över 17 000 personer dött i fängelser runt om i Syrien under åren mellan 2011 och 2015 – på grund av tortyr och förhållandena där. De 13 000 i den nya rapporten ingår inte i den siffran, utan är alltså utomrättsliga avrättningar utöver dessa 17 000.

Personer som överlevt Saydnaya har gett fruktansvärda vittnesmål om hur livet inuti fängelset varit. Det handlar om en tillvaro som noga utformats för att förnedra, bryta ner, svälta – och i slutänden döda – dem som sitter där.

Det här vittnesmålen har lett Amnesty International till slutsatsen att lidandet och de fruktansvärda förhållandena i Saydnaya är en utrotningspolitik som medvetet utövats mot de frihetsberövade.

Marco Jamil Espvall

