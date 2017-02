Spanien: Hundratusentals kräver öppnare gränser

Enligt den lokala polisen var de över 160 000. Arrangörerna räknade till närmare 300 000. Oavsett vilken siffra som stämmer så intog hundratusentals demonstranter Barcelonas gator i helgen i en massiv protest med ett tydligt krav: Spanien måste ta emot fler flyktingar.

Barcelona ligger i den autonoma regionen Katalonien i nordöstra Spanien. Staden blickar ut över Medelhavet, det hav som har kommit att bli en massgrav fylld av avbrutna liv. Över 5000 människor omkom bara under förra året när de försökte ta sig över vattnet i hopp om en framtid.

När demonstranterna i lördags vandrade från stadskärnan var ett av slagorden ”Inga fler döda, öppna gränserna!” och manifestationen avslutades vid havsstranden som en symbolisk gest.

I september 2015 lovade den konservativa spanska regeringen att ta emot 17337 flyktingar inom loppet av två år. 15888 från läger i Italien och Grekland, resten från Turkiet och Libyen. Hittills har bara 1100 flyktingar fått fristad i landet.

Helgens manifestation organiserades av en grupp som kallar sig ”Casa Nostra Casa Vostra” vilket betyder ”vårt hem är ditt hem”. En av organisatörerna, Ruben Wagensberg, sade till brittiska Independent att det finns en konsensus i Katalonien när det gäller synen på flyktingmottagandet: de flesta är eniga om att regeringen måste leva upp till sitt löfte.

Barcelonas borgmästare, Ada Colau, är en av dem som ställer sig bakom kravet. Hon har en bakgrund som antivräkningsaktivist och har under sin tid som borgmästare varit högljutt kritisk mot den förda flyktingpolitiken och bland annat tvingat den spanska regeringen att låta hennes stad ta emot fler människor på flykt. Barcelona lade fram en plan för mottagande av flyktingar från Syrien, Irak, Afghanistan och Eritrea redan i augusti 2015.

Inför demonstrationen uppmanade Ada Colau stadens invånare att fylla gatorna under parollen ”volem acollir” som betyder ”vi vill välkomna dem” på katalanska. “Det är mycket viktigt att Barcelona är en hoppets huvudstad i ett Europa av osäkerhet där främlingsfientlighet är på uppgång”, sade hon till Independent.

Den 62-årige krukmakaren Jacint Comelles, deltog i manifestationen tillsammans med vänner och familj. Han sade till Independent att regeringen åtminstone borde ha den ”minsta mängden värdighet” att släppa in det utlovade antalet flyktingar och menade att Katalonien står redo för dem.

Den katalanska lagstiftaren Mercè Conesa sade inför demonstrationen att det är skamligt att Spanien inte har tagit emot fler flyktingar. Enligt brittiska Guardian uppmanade Conesa Europakommissionen att utfärda hårda sanktioner mot de länder som inte lever upp till det utlovade mottagandet.

Spanien är i dåligt sällskap av länder som Lettland, Polen, Ungern, Kroatien och Luxemburg. Tyskland sticker ut som ett exceptionellt undantag i Europa. Under 2015 tog landet emot 890000 asylsökande. Under 2016 var siffran 280000.

Spanien har en betydligt större yta och avsevärt mindre befolkning jämfört med Tyskland och borde logiskt sett kunna ta emot fler människor på flykt.

Emma Lundström