Saudiarabien kriminaliserar pakistanska gästarbetare

Saudiarabien har under många år sponsrat terrorism. Det är också ett land där gästarbetare från länder som Pakistan och Indonesien får slita under slavliknande förhållanden utan några som helst rättigheter. Nu rapporterar Saudi Gazette att oljediktaturen har utvisat närmare 40000 pakistanska gästarbetare under de senaste fyra månaderna. De officiella orsakerna till utvisningarna är rädsla för terrorbrott, att arbetarna skulle ha befunnit sig i landet med ogiltiga visum och andra säkerhetsfrågor. De berörda gästarbetarna ska ha smugglat droger, stulit och förfalskat eller/och haft kopplingar till IS och andra extremistgrupper.

Den egentliga orsaken är snarare att det senaste året har präglats av strejker och demonstrationer. Oljemarknadens nedgång har inneburit en negativ utveckling för den saudiska ekonomin och protesterna har handlat om att gästarbetarna kräver att få sina löner utbetalda. Dessa protester pågår fortfarande och brittiska Independent rapporterar bland annat att ett stort antal gästarbetare från fattiga länder i Asien och Mellanöstern misshandlas och fängslades i januari i år under en demonstration.

Det är inte första gången gästarbetare utvisas från Saudiarabien. 2014 arbetade uppskattningsvis 900000 pakistanier i Saudiarabiens omfattande byggbransch och inom andra lågbetalda yrken, enligt en rapport från European University Institute.

De officiella saudiska siffrorna säger att 243000 pakistanier ska ha utvisats mellan 2012 och 2015. Människorättsorganisationer har vid upprepade tillfällen varnat för att de utvisade människorna misshandlas och interneras under dåliga förhållanden.

Hundratusentals människor från Indien och Filippinerna har också tvingats återvända hem under de senaste årens massuppsägningar, men det är pakistanierna som blivit klassade som ett hot mot säkerheten. Enligt det saudiska inrikesdepartementet ska 82 pakistanier i nuläget befinna sig i saudiska fängelser åtalade för terror- och säkerhetsrelaterade brott, skriver Independent. Ett antal pakistanier ska ha varit inblandade i terroristaktioner orkestrerade av Daesh.

Många högt uppsatta saudiska politiker kräver nu hårdare gränskontroller av just pakistanier. De menar att Pakistan är fullt av terrorism för att det ligger nära Afghanistan. Men den terrorism som landets ledning fördömer i den händelse den skulle drabba regimen, är i mångt och mycket frukten av att den extremistiska förtryckarregimen under många år varit världens största finansiär av religiös terrorism. Kungadömet ger, förutom finansiellt stöd till olika terroristgrupper, även stöd till radikala religiösa skolor och moskéer runtom i världen. Att det i en diktatur som Saudiarabien växer hat, frustration och ilska hos dem som behandlas sämst är inte konstigt. En av de terrorattacker som beskrivs i rapporteringen om behandlingen av pakistanierna gäller en man som har levt i landet i tolv år och som sprängde sig till döds utan att någon annan människa skadades förra året. Det skulle kunna vara ett terrordåd, men det skulle också kunna vara en sista protest.

Att protestera på gatorna i Saudiarabien är modigt. Minsta brott mot regimens lagar kan leda till döden. Under 2015 avrättades minst 158 personer i kungadömet enligt människorättsorganisationen Human Rights Watch. Det var den högsta siffran på tjugo år. På en enda dag avrättades 47 personer som förklarats skyldiga till terrorism. Flera av dem var högljudda regimkritiker. En av dessa var den 56-årige Nimr al-Nimr som bland annat hade krävt att fria val ska hållas i landet.

De flesta avrättningar sker med svärd eftersom det anses vara avskräckande.

Nu kan det dessutom bli ännu svårare för omvärlden att information om de människorättsbrott som begås i Saudiarabien. Amnesty International rapporterar att de saudiska myndigheterna har inlett 2017 med att försöka tysta landets människorättsaktivister. Det är ett hårt slag mot de sista resterna av diktaturens nästan krossade civilsamhälle. Aktivisterna har gripits och fängslats eller ställts inför rätta för sitt fredliga arbete. Deras brott: regimkritik.

En av de åtalade anklagas för att ha gett information till Amnesty. ”Människorättaktivister är en utrotningshotad art i Saudiarabien. En efter en försvinner de – åtalade, fängslade, skräms till tystnad eller tvingas i exil – vilket belyser myndigheternas nolltolerans mot yttrandefriheten ”, sade en talesperson för organisationen i januari.

När Donald Trump gick ut med sitt hårt kritiserade inreseförbud fanns Saudiarabien inte med på listan över länder med muslimsk majoritet vars medborgare plötsligt var ovälkomna i USA. Tusentals vanliga människor drabbades medan den saudiska regimen som vanligt slapp ta något som helst ansvar för den terror som den möjliggör. Genom sin olja, sin vapenhandel och sina internationella kontakter glider kungadömet alltid undan. Till skillnad från de pakistanska gästarbetarna.

Emma Lundström