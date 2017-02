”Motståndet saknar motstycke i historien”

Hur skulle du reagera om du hade kämpat för att få en vänsterpresident men tvingats se på när en högerextrem affärsmogul blev ledare i ditt land? Och om en mängd rättigheter samtidigt var hotade på lokal nivå, i din hemstad? Kvinnors rättigheter. Arbetares rättigheter. Skulle du ge upp eller kämpa emot? För väldigt många i USA är det inte hypotetiska frågor just nu. Och hundratusentals väljer att resa sig och göra motstånd, på alla nivåer. Adam Parsons är en av dem.

De senaste dagarna har alltfler gräsrotsaktivister skrivit om “the resistance” i sociala medier. Motståndet. Förra veckan intervjuade vi Adam Parsons som är aktiv i flera politiska gräsrotsinitiativ i Columbus, Ohio. Sedan förra våren jobbar han mycket intensivt med att bygga ett vänsteralternativ inför delstatsprimärvalet i maj i år. Nu berättar han om hur de senaste dagarnas massiva protester över hela USA saknar motstycke. Aldrig har han sett så många människor enas över politiska och sociala skiljelinjer:

– Det är faktiskt ganska anmärkningsvärt att i princip alla till vänster om mitten nu regelbundet kommer till organiserade protester och möten i hundratals, ofta tusentals. För sex månader sedan skulle vi ha varit lyckliga om vi hade lyckats samla ihop några dussin människor till en demonstration.

När vi har kontakt under måndagen berättar han att det har varit omfattande protester på flygplatsen utanför Columbus. Han understryker också det ovanliga i att över 1300 människor inom loppet av två dagar har anmält intresse för att delta i ett evenemang samma kväll. Stadsfullmäktige ska ha sammanträde och aktivisterna hoppas kunna påverka politikerna att skynda på en ansökan om att staden ska bli en så kallad Sanctuary City, en fristad där människor inte lämnas över till federala myndigheter för deportering. Samtidigt har närmare 7000 människor anmält intresse för en demonstration samma kväll utanför stadsfullmäktiges sammanträde. Demonstrationen anordnas av Socialist Alternative och en av huvudorganisatörerna är Kyle Landis, som vi också intervjuat vid flera tillfällen här i Internationalen.

– Det är svårt att överdriva hur mycket det här saknar motstycke i historien, säger Adam Parsons och tillägger att det viktigaste just nu är all den organisering som sker på gräsrotsnivå. Han har inte mycket till övers för det politiska spelet på toppnivå och farhågorna kring en statskupp, utan menar att de flesta som nu har gått in i panikläge, snarare än kampläge, är nyliberaler som har mycket att förlora på om den nuvarande nationella säkerhetsstaten upphävs. Själv bryr han sig inte särskilt mycket om ifall Trump tömmer NSA och CIA på folk. Även om han inte har någonting till övers för högerextremisten Steve Bannon som troligen är den som genomför utrensningarna.

– Om det rör sig om en statskupp eller inte är svårt att säga. Det amerikanska konstitutionella systemet är skumt. Det är stelt där många andra konstitutioner är flexibla, som i det första tillägget, och flexibelt där många andra är stela. Till exempel är det ovanligt att de verkställande myndigheterna ignorerar ett domstolsbeslut, men det har hänt förut.

När det gäller utrensningen på utrikesdepartementet menar Adam Parsons att den dagliga diplomatin är den verkställande maktens område och att karriäristerna på utrikesdepartementet har varit bland de viktigaste drivkrafterna bakom efterkrigstidens amerikanska diplomatiska strategi som omfattar ekonomisk imperialism och interventionism:

– Om Trump vill förändra den diplomatiska agendan drastiskt så är en utrensning på utrikesdepartementet den enklaste vägen att gå. Jag är inte särskilt oroad över en övergång till en mer Rysslandsvänlig diplomati i sig. Putin är vedervärdig, men vi samarbetar redan med mycket värre personer än honom.

Han tycker inte att det som sker nu påminner om McCarthy-tidens attacker mot utrikesdepartementet. Först och främst därför att McCarthy siktade in sig på anställda längre ned i hierarkin, men också för att det var ett skådespel som pågick länge för att sätta skräck i människor. Trumpadministrationen tror han inte har ett övergripande mål på samma sätt:

– Preibus och Ryan är ute efter att ramma igenom Tea Party-agendan men bryr sig inte ett skvatt om immigrationen. Bannon kommer från extremhögern och har en slipad taktik som gör att vi bara kan gissa hans kortsiktiga mål. Och när det gäller Trump så säger ryktena att han är helt överväldigad av alltihop. Jag misstänker faktiskt att mycket av det som sker nu inte i första hand handlar om politiska markeringar utan om interna strider i administrationen. Men jag kan bara tala för mig själv och hela situationen utvecklas så snabbt att det är svårt att säga något definitivt!

När det gäller vänstern tror han att mycket av den organisatoriska energin just nu läggs på att trycka tillbaka högervågen på delstatsnivå. Att föra fram alternativa politiska kandidater i lokala val och släpa alla demokatiska politiker så långt åt vänster som det bara går:

– Olika grupper fokuserar på olika saker så klart, men mycket arbete läggs ned på att bygga grunden för att vänstern helt och hållet ska ta över Demokraterna. Det är mer rimligt för oss att jobba på den här nivån. För om Trump faktiskt organiserar en intern kupp så händer det på en plats så långt från oss att vi inte kan göra särskilt mycket förrän den händer. Det är det som är problemet med en så kallad ”djup stat”, den är djup. Visst är de djupstatliga intrigerna viktiga, men de kommande attackerna mot fackföreningsrörelsen och vad som finns kvar av välfärdsstaten är viktigare frågor. Sådana angrepp slår rakt mot vår förmåga att motstå de politiska förändringarna. Dessa attacker sker just nu och mestadels på delstatsnivå medan alla är distraherade av Trump.

Adam Parsons berättar att Ohios republikanska delstatsledning kommer att försöka driva igenom Right to Work i sommar. Det är de politikersponsrande miljardärerna bröderna Kochs fackföreningsfientliga lagstiftning. Den har redan tvingats igenom i många delstater. Ohio står på tur. En annan sak som kommer att resultera i strider på delstatsnivå är om Medicaid, alltså Obamacare, förändras till det sämre.

Några timmar efter att vi har varit i kontakt fylls mitt Facebookflöde av bilder från demonstrationerna i centrala Columbus. Tusentals människor slöt upp i delstatshuvudstaden på måndagskvällen under parollen ”Inget förbud! Ingen mur! Stå med immigranterna!” På demonstrationens Facebooksida står det: ”Du är motståndet och du kommer att vara förändringen.” Polisen mötte demonstranterna med tårgas och pepparspray. Men motståndet fortsätter.

Ännu ett vänsterevenemang ska äga rum på fredag i Columbus. Då har över 2000 människor anmält intresse för att samlas och lyssna på vänsterdemokraten och aktivisten Nina Turner som många vänsterorganisationer och politiska grupper i Ohio hoppas ska bli delstatens nästa guvernör.

Det som händer i Ohio är intressant i ett större perspektiv. Ohio är en så kallad Swing state. En avgörande stat i valsammanhang. Columbus är kärnan i Ohio. Där testas produkter för att se om de håller för en större marknad. Det sägs att det som säljer i Ohio säljer i hela USA. Om Ohio kan få en vänsterledning kan det påverka hela nationen. Det som händer i Ohio är också det som händer i USA. Och just nu är det organisering som sker.

Emma Lundström

