Moonlight – att vara fattig, svart och gay

Det står en benig liten pojke vid en av Miamis stränder. Luften drar genom hans stora skjorta och fläktar honom i den varma natten. Chiron tittar ut mot vågorna, han har en hård blick. En sån där blick som säger att han sett mycket skit, att han sett saker som barn inte borde. Men Chiron är egentligen inte en speciell pojke, hans liv och öde är likt mångas som bor i hans område Liberty City. Många har likt honom stått på strandkanten och funnit tröst i brisen som kommer med vågorna. De är likt Chiron fattiga, de bor där det säljs och konsumeras droger, de har alla lekt bland kanyler och langare. Många har även, precis som Chiron, föräldrar som försvinner in drogmissbruket. Här i Liberty City är den amerikanska drömmen inte ens en dröm värt att drömma om.

Regissören Berry Jenkins och manusförfattaren Tarell Alvin McCraney är några av talangerna bakom den bioaktuella Moonlight. Både Jenkins och McCraney kommer båda från liknande socioekonomiska områden i Miami och de har båda två har vuxit upp med en knarkande förälder. De bär med sig en förståelse över vad det innebär att vara ett barn som Chiron. De är välbekanta med rädslan över att komma hem från skolan. De vet hur det känns när det knyter sig i magen innan du öppnar ytterdörren. Har mamma en bra dag idag eller en dålig?

För att överleva i Liberty City måste du kämpa. Men Chiron är inte tuff och kaxig som de andra pojkarna och även skolan slutar vara en trygg plats. Vi får följa hans liv genom tre epoker av livet: barndomen spelad av Alex J. Hibbert, tonåren spelad av Ashton Sanders och in i vuxenlivet spelad av Trevante Rhodes. De gör alla genomarbetade och trovärdiga versioner av samma speciella karaktär. Genom hans liv vet Chiron att han är annorlunda men stämmer glåporden som de andra pojkarna skriket efter honom? Är han en Faggot?

Moonlight handlar om ett barns väg till förståelse och identitet. Men filmen tar även upp andra frågor som sällan berörs. När jag såg filmen Moonlight mindes jag en annan film Black is … Black ain’t av Marlon Riggs. Denna film handlar om den queera svarta politiska rörelsen i USA. I Black is …Black Ain’t får vi en inblick i den svarta mannens maskulinitet och hur den är relaterad till sexualitet, makt och rasism. Det är ett ämne som inte bör hanteras utan intersektionalitet, det vill säga erkännandet att det finns flera aspekter av makt i våra samhällen, så som kön, hudfärg och klass. Vi får följa svarta aktivisters analys av USA:s rasistiska historia och hur denna har påverkat svarta människors liv. Framförallt understryks hur den rasistiska och patriarkala historien tillsammans format många svarta män till att identifiera sig som starka, heterosexuella beskyddare av kvinnor och barn. Att gå utanför den här ramen rubbar då den svarta identiteten. Att krossa heteronormen är självklart en utmaning för alla i alla samhällen. Däremot så ser denna utmaning olika ut beroende på de maktstrukturer som finns i varje samhälle. Och det är just den här svåra analysen som skaparna bakom Moonlight lyckas belysa. De får oss att förstå varför invånarna i Liberty City drömmer andra drömmar.

Moonlight har fått åtta Oscarsnomineringar, 245 filmprisnomineringar runt om i världen och hade svensk biopremiär den 10 februari.

Valentina Barrios

FILM

Moonlight

Manus och regi: Barry Jenkins.