Inblick i Trumps inferno

En genomtänkt plan med syfte att skapa konflikt och få oppositionen att implodera, eller ett slumpmässigt händelseförlopp påverkat av interna stridigheter och högerextrema hjärtefrågor? Ingen vet riktigt vad som pågår i Vita husets stängda rum, annat än att Trump skriver under den ena mer galna verkställande ordern efter den andra, inför en omvärld som antingen applåderar, slår händerna för ansiktet, eller går ut på gatorna och gör motstånd. Emma Lundström har vänt blicken mot USA för att få en bild av läget.

På mindre än två veckor har Donald Trump skapat kaos i USA och världen. Han har klubbat igenom beslut som får förödande konsekvenser inom vitt skilda områden. Kvinnors hälsa, vetenskaplig forskning, natur och miljö är i fara under Trump. Protesterna mot hans politik har avlöst varandra och i fredags kväll blev det i det närmaste upprorsstämning. Då skrev nämligen Trump under den verkställande order som har kommit att kallas ”muslimförbudet”. Ordern innebär bland annat att allt flyktingmottagande stoppas tillfälligt i 120 dagar till dess att nya regler är på plats. Flyktingar från Syrien har inreseförbud på obestämd framtid.

Ordern omfattar också ett tillfälligt inreseförbud och förbud mot återvändande i åtminstone 90 dagar för människor med permanenta uppehållstillstånd eller dubbla medborgarskap från sju länder med muslimsk majoritet: Irak, Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien, och Jemen. Enligt de amerikanska gränsmyndigheterna gäller inreseförbudet även kabinpersonal från dessa länder.

Trumps dekret har de senaste dagarna stoppat både forskare och anställda inom den amerikanska militären från att återvända till USA. Människor som har sina hem i landet har nekats inresa.

Trumpadministrationen menar att ordern är till för att stoppa terrorismen. Det är bara det att det aldrig har dödats någon i terrordåd på amerikansk mark utfört av medborgare från något av de sju drabbade länderna. Terrorn har istället kommit från samarbetspartner som Saudiarabien, Egypten, Förenade Arabemiraten och Libanon. Men dessa länder finns inte med på listan. Inte heller Turkiet.

Ordern ledde till kaos på flygplatser, kvarhållna och korsförhörda människor som bara var på väg hem, omfattande demonstrationer och flygplatsockupationer som fortfarande pågår i skrivande stund, tisdag. New Yorks taxichaufförer gick ut i strejk till stöd för de som drabbas av ordern och vägrade plocka upp människor vid JFK-flygplatsen, en bojkott som Uber underminerade vilket har fått massiva konsekvenser för det redan hårt kritiserade företaget.

På lördagen stämde bland annat medborgarrättsorganisationen, American Civil Liberties Union, ACLU, den amerikanska regeringen för att få ordern upphävd. Senare samma dag vann de en preliminär seger när en federal domare i New York satte ett tillfälligt stop för deportationer av personer med giltigt visum. Domstolsbeslutet ska även skydda flyktingar som beviljats asyl och utvisningshotade personer.

ACLU:s ordförande, Anthony D. Romero, beskrev lördagen som en anmärkningsvärd dag: ”När Donald Trump valdes till president, lovade vi att om han försökte genomföra sin icke-konstitutionella och oamerikanska politik så skulle vi ta honom till domstol. Vi gjorde det i dag. Och vi vann.” Lördagens seger var bland det mest fantastiska han varit med om i sitt liv: ”Den visar att ett enat folk aldrig kan delas. Det här är bara början. Det är bara den första skärmytslingen i en lång kamp för att kraftfullt försvara [rättighetsdeklarationen] Bill of Rights från Trumpadministrationens auktoritära mönster.”

På söndagseftermiddagen fördömdes den verkställande ordern som ”icke-konstitutionell och oamerikansk” av statsåklagare från 16 delstater. Dessutom har över 3400 forskare, inklusive 18 nobelpristagare och fem Fieldsmedaljörer, skrivit under ett öppet brev som fördömer Trumps agerande. Universiteten försöker nu förstå hur den nya lagen kommer att påverka deras professorer, doktorander, studenter och anställda från de sju berörda länderna.

Ironiskt nog har den ultrakristna administrationen fått hård kritik även från religiöst håll. Förutom att Chicagos ärkebiskop, kardinal Blase Cupich, kallat inreseförbudet för en ”mörkt stund” i den amerikanska historien, har påven gått ut och sagt att de som inte tar emot flyktingar inte kan kalla sig kristna: “Den synd som Jesus fördömer mest är hyckleri.”

Men från republikanskt håll har det varit väldigt tyst. Endast ett fåtal republikanska senatorer har tydligt gått ut och brutit med Trumps politik. John McCain och Lindsey Graham sade i söndags: “Vi fruktar att denna verkställande order kommer att bli ett självförvållat sår i kampen mot terrorism.”

Trump tror kanske att han har löst det problemet genom att ge Pentagon 30 dagar på sig att skapa en plan för att bekämpa IS, men både amerikanska och europeiska myndigheter har uttryckt oro över den skada Trumps inreseförbud kan skapa för västvärldens säkerhet.

Trots detta fortsätter polis, USA:s departement för inrikes säkerhet, DHS, och tullmyndigheten, ICE, att driva igenom ordern på många håll. Dessutom sade Vita husets stabschef, Reince Priebus, till NBC News i söndags att flera länder kan komma att läggas till på listan. Utöver det har Trump beordrat att alla städer som inte vill delta i deporteringen av papperslösa ska tvingas samarbeta med federala myndigheter. Dessa så kallade ”Sanctuary Cities” kommer nu att drabbas av ekonomiska sanktioner i form av minskade federala anslag.

Därför fortsätter de högljudda protesterna i USA.

Vad det handlar om är troligen först och främst en provokation. Precis som talet om nyttan av tortyr och om kärnvapenkrig med Kina, Ryssland och Iran, eller muren mot Mexiko också i hög grad är provokationer snarare än skeenden som med största säkerhet kommer att äga rum. Donald Trump är en provokatör omgiven av en inre krets av kristna högerextrema politiker som var och en vill driva igenom just sin hjärtefråga, om det så är förbud mot aborter eller grönt ljus för oljeledningarna Keystone XL och Dakota Access. Trumps alla genomklubbade beslut är till för att öka företagsvinster samtidigt som de stärker hans stöd hos den kristna extremhögern och i vit maktkretsar.

De mest drastiska förändringarna som Trump verkligen har gjort under sin första vecka som president slår hårt främst inom två områden: immigration och kvinnors rätt till hälsa. De beslut som klubbats igenom när det gäller invandringen kommer att drabba hundratusentals människor, papperslösa, forskare, studenter, flyktingar. När det gäller kvinnors rätt till hälsa kommer miljoner kvinnor världens över att bli utan stöd och vård. Tull- och immigrationsmyndigheterna ska förstärkas och inreseförbudet är kombinerat med halverad flyktingkvot och upptrappad förföljelse av papperslösa.

Muren mot Mexiko, de två kontroversiella oljeledningarna och nedmonteringen av sjukvårdsreformen Obamacare är, än så länge, bara på agendan.

Emma Lundström

