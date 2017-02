► Protesterna inne på femte veckan – I tisdags marscherade hundratusen i Mexiko City

Mexikos president Enrique Peña Nietos uppmaningar om nationell enighet och försök att spela på nationella känslor har inte stoppat “Gasolinazo”, protesterna mot chockhöjningen av bränslepriserna, som nu är inne på sin femte vecka.

Trots Donald Trumps upprepade provokationer mot Mexiko, har aktivisterna på sociala medier fokuserat på inrikespolitiken: ”Låt dig inte distraheras Mexiko. Med eller utan mur blir vi rånade här hemma”, och ”Den verkliga muren är mellan folket och regeringen. Dom lyssnar inte på oss – Vi måste riva muren”.

På tisdagsmorgonen den 31 januari intogs Mexiko City av tiotusentals arbetare, lantarbetare och studenter från fackföreningar, lantarbetar­organisationer och andra sociala organisationer.

Under förmiddagen hölls det manifestationer på flera olika platser i Mexiko City mot de nyliberala strukturreformerna, energireformen, gasolinazo och landets president Enrique Peña Nieto.

På eftermiddagen marscherade sedan alla iväg till huvud­stadens huvudtorg Zócalo där ett protestmöte hölls på ett torg fyllt av ett människohav bestående av ca 100 000 personer.

Det gemensamma uttalandet för den nationella kampdagen lästes upp av jesuiten fader Miguel Concha Malo. Han hävdade att det inte bara handlade om en mobilisering, utan en början på en uppbygg­nad av en konkret enhet, organiserat underifrån för att bekämpa den ekonomiska politiken.

Även föräldrarna till de 43 försvunna lärarstudenterna från Ayotzinapa deltog i marschen såsom många andra sociala organisationer. Föräld­rarna till de 43 fick stöd för sin kamp för rättvisa både via plakat och paroller under marschen och i fackföreningarnas uttalande.

Demonstrationsdeltagarna riktade även ilska mot Trump via paroller och plakat. En docka föreställande Trump brändes upp under marschvägen. Peña Nieto uppmanades även att försvara den nationella suveräniteten i fackföreningarnas uttalande.

Det hölls även demonstrationer i andra delar i landet under den nationella kampdagen mot gasolinazo.

Tony Karlsson