Trump ger fritt fram för DAPL i Standing Rock

Samtidigt som världen fasar för vad Donald Trumps presidentskap kommer att innebära fortsätter kampen i Standing Rock. I skuggan av presidentinvigningen drabbade vattenbeskyddare och säkerhetsstyrkor återigen samman i North Dakota. Därefter beslutade Standing Rock Sioux-reservatets ledning att lägren ska tömmas inom 30 dagar. Dels på grund av väderförhållandena, dels av rädsla för att oroligheterna skulle få Trump att driva igenom oljeledningsprojektet omedelbart. Den rädslan var befogad. I tisdags kom beskedet: Donald Trump ger fritt fram för DAPL och Keystone XL.

Motståndet mot oljeledningen Dakota Access Pipeline har pågått sedan förra våren och intensifierades under senhösten. Strax före jul uppmärksammades övervåldet av FN och i internationella medier och vattenbeskyddarna fick stöd från hela världen. Sedan satte Barack Obama tillfälligt stopp för ledningen. Då fick urfolks- och miljöaktivisterna i Standing Rock beskedet att den ansvariga myndigheten, Army Corps of Engineers, inte gav företaget Energy Transfer Partners det slutgiltiga tillståndet för att få borra under Missourifloden. Istället skulle det göras en ny miljökonsekvensbeskrivning och alternativa rutter för ledningen skulle utredas.

Precis som i december använde säkerhetsstyrkorn gummikulor och tårgas mot aktivisterna i förra veckan och på onsdagen ska 21 personer ha gripits enligt sheriffen i Morton County. Det var också på onsdagen som Standing Rock Sioux, som själva kallar sig Oceti Sakowin, fick beskedet att deras ärende fått avslag i rätten. Att ledningen planeras gå genom deras heliga begravningsmarker räcker inte för att området ska skyddas. Detta trots att över hundra forskare från olika universitet runtom i USA i oktober förra året skrev ett öppet brev där de förespråkade att bygget skulle stoppas helt tills urfolkets krav tillgodosetts.

Det var efter en enhällig omröstning den 20 januari som ledningen för Standing Rock Sioux beslutade att de flesta av lägren i Standing Rock ska avvecklas innan den 19 februari. På sin Facebooksida skriver de: ”Nu främjas vårt yttersta mål bäst av att våra folkvalda politiker navigerar strategiskt genom de administrativa och juridiska processerna. Vi ber beskyddarna att utrymma lägren och bege sig hemåt med vårt djupt kända tack.” Från urfolksledningens sida oroade man sig som sagt för att oroligheter skulle få den nya presidenten att skynda på ett tillstånd för företaget, vilket nu alltså har skett. Det har också fallit stora mängder snö, vilket dels har gjort det svårt att bo i lägren och dels kan leda till stora översvämningar i området redan i mars.

När urfolksledningen fattade sitt beslut hade Donald Trump ännu inte gett något klartecken för oljeledningarna. Hur Standing Rock Sioux kommer att agera nu är i skrivande stund oklart. Det troliga är att den förändrade situationen kommer att leda till att fler aktivister söker sig till platsen. Enligt myndigheterna i Morton County befinner sig i helgen mellan 300 och 500 aktivister i Standing Rock. Många av dessa planerar att stanna, trots urfolksledningens beslut, framförallt i Sacred Stone-lägret som ligger på mark som tillhör LaDonna Brave Bull Allard.

Hur de aktivister som meddelat att de respekterar urfolksledningens beslut kommer att agera nu återstår att se. The Indigenous Environmental Network, som har haft närvaro i Standing Rock i flera månader, skrev i ett pressmeddelande tidigare i veckan: ”Att utrymma lägren innebär inte att överge motståndet”. IEN planerar istället att fokusera på att få stora investerare att dra sig ur projektet. Men kanske stannar de nu även kvar i Standing Rock.

Donald Trump har ekonomiska intressen i Dakota Access Pipeline och är väldigt positivt inställd till fossila bränslen. The Independent skrev i början av veckan att det är mycket troligt att han kommer att ge Energy Transfer Partners tillstånd att bygga DAPL under Missourifloden. Han började sin första arbetsvecka med att visa att han menar allvar med att han tänker avveckla mycket av det som Barack Obama lyckats få igenom, framförallt den så kallade Affordable Care Act, alltså Obamacare. I linje med detta antydde pressekreterare Sean Spicer att den nya presidenten även skulle komma att ge klartecken för både DAPL och det tidigare avfärdade oljeledningsprojektet Keystone XL. Spicer sade bland annat att Trump ”är mycket, mycket angelägna om att se till så att vi maximerar användningen av våra naturresurser till USA: s fördel”.

Kevin Cramer, kongressledamot för North Dakota, sade nyligen till The Independent att han trodde att Trump skulle underlätta för DAPL under sin första arbetsvecka: “Jag förväntar mig att företaget kan börja avsluta den ledningen inom en vecka. Det är min förhoppning.”

2015 ägde Donald Trump mellan 500000 och en miljon dollar i ETP. Senare har han sålt många av sina aktier och i somras uppmättes hans ägande i företaget till omkring 50000 dollar. Trumps presidentvalskampanj hävdade att hans intresse i DAPL inte hade något med hans personliga investeringar att göra utan helt grundade sig i att han vill ”främja politik som gynnar Amerika”. Samtidigt skänkte ETP:s vd, Kelcy Warren, över 100000 dollar till den republikanske presidentkandidatens valkampanj.

Som ett varnande exempel på vad som kan hända om DAPL tillåts leda olja under Missourifloden kom i fredags rapporter om att 200000 liter olja hade läckt ut på urfolksmark i Kanada. Detta bara sju månader efter att 225000 liter olja läckte i området och delvis hamnade i floden North Saskatchewan.

Nu är det återigen bara vattenbeskyddarna som står i vägen för DAPL. Det troliga är att detta faktum får Standing Rock Sioux att omvärdera beslutet att evakuera lägren.

Emma Lundström

Fakta:

Dakota Access Pipeline är en cirka 190 mil långt oljeledning som väntas kosta 3,8 miljarder dollar. Oljeledningen ska transportera omkring 470000 fat råolja per dag från North Dakota genom fyra delstater till Illinois. Därifrån ska oljan transporteras vidare till Texas och Louisiana. Energy Transfer Partners tillhör ett Texasbaserat olje- och gasimperium.

Trots det fallande oljepriset har North Dakota blivit USA:s näst största oljeproducent, efter Texas. Oljeledningen, som går genom fyra delstater, är i princip färdigställd.

